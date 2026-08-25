Στο Υπουργικό τα μη κρατικά ΑΕΙ

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Το ζήτημα που ανέκυψε με την άρση από το ΣτΕ της αδειοδότησης τριών από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου – κάτι λογικό, αφού για την κυβέρνηση η ίδρυση και λειτουργία τους αποτελεί ένα από τα μεγάλα στοιχήματά της.

Οι πληροφορίες λένε ότι, από τη στιγμή που το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ως συνταγματικό τον ιδρυτικό νόμο, δεν τίθεται θέμα κατάργησής τους και ότι το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη συγκροτήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς, ώστε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν θεραπευθεί οι… αστοχίες και παραλείψεις στις εφαρμοστικές διατάξεις που οδήγησαν το ΣτΕ να άρει τις άδειες των τριών μη κρατικών ΑΕΙ.

Πάντως, παρότι η όλη φάση θυμίζει… αγώνα ταχύτητας, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, φέρεται να εκτιμά ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει εντός του πολύ σφιχτού χρονοδιαγράμματος και ότι τα τρία ΝΠΠΕ θα αρχίσουν κανονικά εγγραφές τον Οκτώβριο. Ίδωμεν.

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