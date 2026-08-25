Όλες οι αλλαγές για τη νέα σχολική χρονιά: Περισσότερες εκδρομές, απινιδωτές, lockers και πολλαπλά βιβλία

Takeaways by to pontiki AI Το υπουργείο Παιδείας παρουσίασε τον σχεδιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, δίνοντας έμφαση στις προσλήψεις 5.259 μόνιμων εκπαιδευτικών και στην ενίσχυση των υποδομών με ψηφιακά εργαλεία και εξοπλισμό.

Παράλληλα, εισάγεται το «Πολλαπλό Βιβλίο» σε όλες τις τάξεις από το Δημοτικό έως την Α' Λυκείου, ενώ καθιερώνονται τουλάχιστον έξι εκπαιδευτικές εκδρομές ανά έτος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, το υπουργείο προγραμματίζει παρεμβάσεις όπως η διπλή επιστροφή ενοικίου και η αξιοποίηση οικιστικών προγραμμάτων.

Στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δρομολογείται η δημιουργία 10.000 νέων ή ανακαινισμένων φοιτητικών κλινών μέσα στην επόμενη τριετία, με στόχο τη βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η αρμόδια υπουργός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στα 13.842 σχολεία της χώρας φοιτούν περισσότεροι από 1,27 εκατ. μαθητές, ενώ υπηρετούν πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Οι φετινοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών ανήλθαν στους 5.259, με τον συνολικό αριθμό των διορισμών από το 2019 να φτάνει τους 53.912.

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές, στόχος είναι έως τις 8 Σεπτεμβρίου να έχουν αναλάβει υπηρεσία περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της Α΄ φάσης προσλήψεων. Παράλληλα, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκτός τάξης περιορίστηκαν στις 1.590 για το σχολικό έτος 2026-2027, έναντι 1.833 το 2025-2026 και 2.047 το 2024-2025.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο EduPlan.AI, το νέο ψηφιακό σύστημα σχεδιασμού της στελέχωσης των σχολείων. Το εργαλείο θα συνδυάζει δεδομένα για οργανικές θέσεις, λειτουργικές ανάγκες, δημογραφικές μεταβολές και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων, με στόχο να γίνεται ακριβέστερη εκτίμηση των αναγκών ανά περιοχή.

Έμφαση δίνεται επίσης στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Μεταξύ των παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι η διπλή επιστροφή ενοικίου, η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για την ανακαίνιση διαμερισμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση εκπαιδευτικών, καθώς και συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, σχεδιάζεται αξιοποίηση του στεγαστικού προγράμματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, φορολογικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν κατοικίες σε εκπαιδευτικούς και εκπτώσεις στις μετακινήσεις μόνιμων και αναπληρωτών κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

Ανακαινίσεις, απινιδωτές, lockers και διαδραστικοί πίνακες

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και τις σχολικές υποδομές, λέει το υπουργείο Παιδείας. Στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» έχουν ήδη ενταχθεί 669 σχολεία, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν μελέτες για ακόμη 500 σχολικές μονάδες.

Τη νέα σχολική χρονιά θα τεθούν επίσης σε λειτουργία καινούργια σχολικά κτίρια που κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ.

Στα σχολεία πρόκειται να διατεθούν 6.479 απινιδωτές, συνοδευόμενοι από πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών, ενώ 4.550 σχολεία θα ενισχυθούν με νέο αθλητικό εξοπλισμό.

Μέσα στη χρονιά προβλέπεται και η τοποθέτηση ατομικών lockers στα Δημοτικά Σχολεία, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αφήνουν βιβλία και σχολικό υλικό στο σχολείο και να περιορίζεται το βάρος της σχολικής τσάντας.

Μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, τα σχολεία θα διαθέτουν συνολικά 44.164 διαδραστικά συστήματα. Ήδη μέσα στο καλοκαίρι παραδόθηκαν 2.900 νέοι διαδραστικοί πίνακες, ενώ ακολουθούν ακόμη 5.000 συστήματα. Παράλληλα, έχουν διανεμηθεί 117.121 σετ ρομποτικής.

Νέος εξοπλισμός προβλέπεται επίσης για 1.600 εργαστήρια φυσικών επιστημών στα Γυμνάσια, ενώ τα μουσικά σχολεία θα λάβουν νέα μουσικά όργανα για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. Αντίστοιχες παρεμβάσεις προγραμματίζονται και για τα καλλιτεχνικά σχολεία. Παράλληλα, δρομολογείται η προμήθεια 718 σχολικών λεωφορείων για μαθητές με αναπηρία, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Στην Ειδική Αγωγή λειτουργούν 7.230 Τμήματα Ένταξης, τα οποία υποστηρίζουν 71.184 μαθητές. Επιπλέον, δημιουργούνται δύο νέα ΚΕΔΑΣΥ, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Σαντορίνη, ενώ αναπτύσσεται ψηφιακή πλατφόρμα για τις αιτήσεις και την παρακολούθησή τους. Στα ΚΕΔΑΣΥ έχουν ήδη δοθεί εννέα νέα εργαλεία αξιολόγησης, με στόχο την ουσιαστικότερη υποστήριξη παιδιών και οικογενειών.

Νέα προγράμματα και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία

Το δημόσιο σχολείο διευρύνει, παράλληλα, τις εκπαιδευτικές του δυνατότητες με οκτώ νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και τα πρώτα δημόσια προγράμματα Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 σχολικές μονάδες. Ξεκινά επίσης η πιλοτική εφαρμογή δωρεάν ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο αριθμεί περισσότερους από 410.000 χρήστες, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα για την Α΄ και τη Β΄ Λυκείου. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος EduAi προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού για περισσότερο προσωποποιημένη αξιοποίηση της πλατφόρμας.

Με το νέο πρόγραμμα οικονομικού εγγραμματισμού FinStart, περίπου 40.000 μαθητές θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση προϋπολογισμού, την αξιολόγηση οικονομικών επιλογών και την αναγνώριση κινδύνων στις ψηφιακές συναλλαγές.

Τα Κέντρα Καινοτομίας αυξάνονται από 13 σε 18, διευρύνοντας την πρόσβαση μαθητών στη ρομποτική, τον προγραμματισμό και τα ψηφιακά εργαλεία.

Τουλάχιστον 6 εκδρομές τον χρόνο στην Πρωτοβάθμια

Για πρώτη φορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – στο Δημοτικό δηλαδή – προβλέπεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκδρομών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 6 ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος, ενισχύοντας τη βιωματική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία, στην ανάπτυξη δημοκρατικού ήθους και στην εμπέδωση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας.

Έρχεται το πολλαπλό βιβλίο

Eρχεται το «Πολλαπλό Βιβλίο», δηλαδή για το ίδιο μάθημα θα υπάρχουν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα βιβλία για να διαλέξει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής ποιο θα διδάξει.

Αυτά τα βιβλία είναι έτοιμα και ήδη από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου οι δάσκαλοι και οι καθηγητές όλων των σχολείων της χώρας ψήφισαν ποιο θέλουν να μοιραστεί στους μαθητές της τάξης τους για να το χρησιμοποιούν, ενώ τα υπόλοιπα (που δεν ήταν η πρώτη επιλογή τους) παραμένουν διαθέσιμα ψηφιακά ως πρόσθετες πηγές διδασκαλίας.

Σε πρώτη φάση έχουν εγκριθεί 440 βιβλία τα οποία περιλαμβάνονται σε 240 πακέτα που αφορούν όλα τα μαθήματα από την Α’ Δημοτικού έως την Α’ Λυκείου. Η Β’ και η Γ’ Λυκείου δεν εξαιρούνται από τη μεταρρύθμιση, αλλά η διαδικασία για τις δύο αυτές τάξεις βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Εθνικό Απολυτήριο και Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στον Εθνικό Διάλογο για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 55 συνεδριάσεις. Στόχος είναι η αρμόδια επιτροπή να παραδώσει την πρότασή της τον Νοέμβριο του 2026, ενώ αναμένεται και δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς.

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, περίπου 90 εκατ. ευρώ διατίθενται το 2026 για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Παράλληλα, δρομολογούνται 8.600 νέες κλίνες μέσω ΣΔΙΤ και αναβαθμίσεις υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, με στόχο μέσα στην επόμενη τριετία να προστεθούν συνολικά 10.000 νέες και ανακαινισμένες κλίνες.

Η διαδικασία των μετεγγραφών θα ξεκινήσει και φέτος νωρίτερα, με στόχο το βασικό σκέλος της να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στα νέα ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων, καθώς και στα 47 κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Διαβάστε επίσης

Παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους – Σπείρα δρούσε σε Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κίτρινο» συναγερμό

Προσωπικός Βοηθός: Ανοίγει την Τετάρτη η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Έως 1.939 ευρώ τον μήνα η ενίσχυση