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25.08.2026 08:08

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κίτρινο» συναγερμό

25.08.2026 08:08
pyrosvestis

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Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα, Τρίτη (25/8), σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές που βρίσκονται στο «κίτρινο» είναι οι εξής:

  • Αττική και Κύθηρα,
  • Βοιωτία,
  • Εύβοια και Σκύρος,
  • Φθιώτιδα,
  • Φωκίδα,
  • Αιτωλοακαρνανία,
  • Θεσπρωτία,
  • Πρέβεζα,
  • Άρτα,
  • Τρίκαλα,
  • Λάρισα,
  • Μαγνησία,
  • Έβρος,
  • Ροδόπη,
  • Κιλκίς,
  • Θεσσαλονίκη,
  • Χαλκιδική & Άγιο Όρος,
  • Αργολίδα,
  • Κορινθία,
  • Ηλεία,
  • Μεσσηνία,
  • Λακωνία,
  • Σποράδες,
  • Νησιά ΒΑ Αιγαίου,
  • Νησιά Ιονίου,
  • Κρήτη,
  • Κυκλάδες,
  • Δωδεκάνησα,
  • Ιωάννινα,
  • Καρδίτσα,
  • Σέρρες,
  • Αχαΐα,
  • Αρκαδία.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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