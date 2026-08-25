Καιρός: Μάχη σώμα με σώμα ανάμεσα στη ζέστη και το μελτέμι – Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τη νέα εβδομάδα

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Με μια έντονη αναμέτρηση ανάμεσα στις θερμές αέριες μάζες και την ενίσχυση του μελτεμιού ανοίγει η νέα εβδομάδα. Ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων πάνω από την περιοχή μας συνεχίζει να τροφοδοτεί τη χώρα με θερμότητα από την Αφρική, διατηρώντας το θερμόμετρο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η Δευτέρα έφερε μια μικρή υποχώρηση των θερμοκρασιών κυρίως στην ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο χάρη στη δράση του βοριά, όμως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας η ζέστη παραμένει αδιάκοπη. Παράλληλα, ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της αυξημένης υγρασίας και των δυνατών ανέμων κρατά στο «κόκκινο» τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σήμερα, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για την εποχή. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 34 έως 36 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα έως τους 37 βαθμούς.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν μέχρι το απόγευμα τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, με τη μέγιστη τιμή στα παραθαλάσσια να διατηρείται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ θα συννεφιάσει λίγο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι και το απόγευμα σε νότιους με την ίδια ένταση, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Καθώς διανύουμε την τελική ευθεία του Αυγούστου, η φύση μας υπενθυμίζει ότι το καλοκαίρι κρατά ακόμα γερά τα ηνία. Υπομονή, προσοχή στις μετακινήσεις και στη χρήση φωτιάς στο ύπαιθρο, και φυσικά συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τις καλοκαιρινές μας στιγμές με την απαραίτητη ενυδάτωση και προστασία!

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