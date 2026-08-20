Η μυθοπλασία γίνεται πραγματικότητα: Ανθρωποειδή ρομπότ «προπονούνται» στο Πεκίνο (video)

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Μια εικόνα που μέχρι πρόσφατα θα μπορούσε να αποτελεί σκηνή κινηματογραφικής επιστημονικής φαντασίας γίνεται πλέον πραγματικότητα. Στο Πεκίνο, δεκάδες ανθρωποειδή ρομπότ Booster T2 κινούνται συντονισμένα, πραγματοποιώντας εντατικές πρόβες για την τελετή έναρξης των Παγκόσμιων Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ 2026.

Η δεύτερη διοργάνωση της συγκεκριμένης διεθνούς συνάντησης θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 26 Αυγούστου στο Εθνικό στάδιο Οβάλ Ταχύτητας, γνωστό και ως «Ice Ribbon».

Η φετινή συμμετοχή παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση, καθώς στους αγώνες θα λάβουν μέρος 666 ομάδες από 16 χώρες, με τον συνολικό αριθμό των ρομπότ να φτάνει τα 2.056. Πρόκειται για αριθμό περίπου τετραπλάσιο σε σχέση με την πρώτη διοργάνωση.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ανταποκριθούν σε 1.301 αγωνιστικές δοκιμασίες, οι οποίες κατανέμονται σε 51 διαφορετικά αγωνίσματα.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε αθλητικές δραστηριότητες. Τα ανθρωποειδή θα αγωνιστούν σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, οι δρόμοι ταχύτητας, το άλμα εις μήκος, η άρση βαρών, η επιτραπέζια αντισφαίριση και η διελκυστίνδα. Παράλληλα, θα αξιολογηθούν και σε σενάρια που παραπέμπουν περισσότερο σε καθημερινές και επαγγελματικές εφαρμογές, καλούμενα να εκτελέσουν εργασίες σε εργοστάσια, ξενοδοχεία, κατοικίες αλλά και κέντρα διανομής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Booster T2, το μοντέλο που πρωταγωνιστεί στις θεαματικές πρόβες. Με ύψος περίπου 1,40 μέτρο και βάρος που κυμαίνεται μεταξύ 42 και 43 κιλών, διαθέτει 31 βαθμούς ελευθερίας κίνησης. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στο ρομπότ να ελέγχει με σημαντική ακρίβεια τις κινήσεις των άκρων, της μέσης και του κεφαλιού, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει όλο και περισσότερο ανθρώπινη κινητικότητα.

Synchronized marching by a battalion of Booster T2 robots before the games begin.



wondering how they keep lateral spacing so even at that pace



stride frequency looks locked to a common clock across all of them

pic.twitter.com/ObxmX6q2xI — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) August 19, 2026

Φυσικά, οι συγχρονισμένες κινήσεις των ρομπότ δεν αποτελούν προμήνυμα κάποιας «επανάστασης των μηχανών». Πρόκειται για μια προσεκτικά σχεδιασμένη χορογραφία, η οποία, ωστόσο, αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η ρομποτική τεχνολογία.

Οι μηχανές που κάποτε περιορίζονταν σε αδέξια εργαστηριακά πειράματα είναι πλέον σε θέση να περπατούν, να διατηρούν την ισορροπία τους, να εκτελούν σύνθετες κινήσεις, να συμμετέχουν σε αγώνες και να συνεργάζονται σε πραγματικές συνθήκες. Μπορεί η πραγματικότητα να απέχει ακόμη από τις πιο δυστοπικές εκδοχές του μέλλοντος που έχουμε δει στον κινηματογράφο. Οι εικόνες, όμως, από το Πεκίνο δείχνουν ότι η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ δεν αποτελεί πλέον μακρινή υπόθεση· βρίσκεται ήδη σε… προπόνηση.

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