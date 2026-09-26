Ήρεμα νερά στο Αιγαίο, αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο

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Ο Ερντογάν ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ με δύο διαφορετικές γλώσσες. Για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο – παρά τις συστηματικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος – μίλησε για καλή γειτονία, διεθνές δίκαιο και διάλογο. Για την Κύπρο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Η αντίφαση δεν ήταν ατύχημα της ομιλίας του. Ήταν η ουσία της.

Τι σημαίνουν, άλλωστε, τα «υφιστάμενα ζητήματα» στο Αιγαίο, τα οποία ο Ερντογάν λέει ότι θέλει να λύσει με διάλογο; Δεν τα κατονόμασε.

Άφησε έτσι να ίπταται πάνω από το ενδεχόμενο διπλωματικό τραπέζι στο οποίο θα οδηγηθούν τα ελληνοτουρκικά ολόκληρη την τουρκική αναθεωρητική ατζέντα και επανέφερε την πρόταση για Διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, διεκδικώντας θέση στο τραπέζι όπου θα συζητηθούν οι ισορροπίες της περιοχής.

Στο Κυπριακό δεν χρειάστηκε υπαινιγμούς. Επανέλαβε την αξίωση για «κυρίαρχη ισότητα» και «ίσο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων. Έπειτα κάλεσε τα κράτη να αναγνωρίσουν την αυτοαποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και να συνάψουν μαζί της πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.

Από το βήμα του ΟΗΕ, δηλαδή, ο Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος – να πράξει δηλαδή ακριβώς αυτό που τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας καλούν τα κράτη να μην κάνουν.

Εδώ βρίσκεται και η παγίδα για όποιον ακούσει μόνο τους τόνους και όχι τις λέξεις του Τούρκου Προέδρου. Ο Ερντογάν δεν απείλησε την Ελλάδα, ούτε επιχείρησε δημόσια αμφισβήτηση κυριαρχίας επί συγκεκριμένων νησιών. Δεν είχε ανάγκη να το κάνει.

● Στο Αιγαίο κράτησε τις διεκδικήσεις του μέσα σε μια αόριστη φράση.

● Στην Κύπρο διατύπωσε καθαρά τον στόχο του: διεθνή νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής.

Όποιος παρουσιάσει τη συνολική στάση του ως «μετριοπαθή», θα πρέπει πρώτα να εξηγήσει πού ακριβώς βλέπει τη μετριοπάθεια στο αίτημα αναγνώρισης του ψευδοκράτους.

Η ομιλία του είχε και ευρύτερη στόχευση. Παρουσίασε την αμυντική συμμαχία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία ως εργαλείο περιφερειακής ασφάλειας. Και προς την Ευρώπη έστειλε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να οικοδομήσει ισχυρή αρχιτεκτονική ασφαλείας αφήνοντας την Τουρκία απ’ έξω.

Η Άγκυρα ζητά λόγο στις διευθετήσεις της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης ταυτόχρονα. Δεν συζητά απλώς τη θέση της στο περιφερειακό σκηνικό· επιχειρεί να ορίσει και τους κανόνες του.

Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας αφορούσε τη Γάζα και την κριτική του στον ΟΗΕ. Μέσα σε αυτή τη συζήτηση για ειρήνη, δικαιοσύνη και ίση εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, όμως, χώρεσε μια πολύ συγκεκριμένη τουρκική απαίτηση: να αναγνωρίσει ο κόσμος το ψευδοκράτος.

Τα «ήρεμα νερά» ακούγονται ωραία. Το ερώτημα είναι τι ζητά η Άγκυρα ως αντάλλαγμα ή τι προτίθεται να πράξει αν δεν το λάβει…

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