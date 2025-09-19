Στα επείγοντα 23χρονη μετά από… πρόταση γάμου – Το δαχτυλίδι της αποδείχτηκε… φονικό όπλο

Στο νοσοκομείο κατέληξε η 23χρονη Ιόνα Χάνταγουεϊ, λίγες μόνο ώρες μετά την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον αγαπημένο της Τζέικομπ Μπουγλιαρέλο.

Η νεαρή γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί λίγες ώρες μετά τον αρραβώνα της αφού ο σύντροφός της, της έκανε πρόταση με ένα δαχτυλίδι που έκοψε την κυκλοφορία του αίματος στο δάχτυλό της.

Η 23χρονη δέχτηκε την πρόταση γάμου μετά από οκτώ μήνες σχέσης με τον Τζέικομπ Μπουγλιαρέλο.

Ο 20χρονος γονάτισε σε ένα ιταλικό εστιατόριο στην πόλη Κρου και ζήτησε από την Ιόνα να τον παντρευτεί. Η κοπέλα είπε το μεγάλο ναι, χωρίς να φαντάζεται τι θα επακολουθούσε.

«Προσπάθησα να βάλω το δαχτυλίδι και ήξερα ότι ήταν λίγο μικρό, αλλά το έβαλα με το ζόρι, γιατί είναι συναρπαστικό, έτσι δεν είναι; Και ήθελα να φορέσω το δαχτυλίδι», είπε η Ιόνα στην Daily Mail.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι πήγε στους γονείς και των δύο για να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα και για να δείξει η 23χρονη τραπεζική υπάλληλος, το λαμπερό της δαχτυλίδι.

Όμως, καθώς έδειχνε το δαχτυλίδι στην ενθουσιασμένη οικογένειά της, παρατήρησε ότι ο παράμεσος της είχε αρχίσει να πρήζεται και να πονάει έντονα.

«Πήγαμε στο σπίτι του (Τζέικομπ) και η μαμά του ήθελε να δει το δαχτυλίδι από κοντά, οπότε προσπάθησα να το βγάλω, αλλά δεν έβγαινε. Ήμουν απογοητευμένη και είπα: “μπορείς να το βγάλεις γιατί δεν αντέχω άλλο;”».

Δυστυχώς, δεν στάθηκε δυνατό να αφαιρέσουν το δαχτυλίδι, οπότε η 23χρονη και ο 20χρονος πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κρου, Leighton.

Οι γιατροί επιχείρησαν να το βγάλουν με ορισμένες δοκιμασμένες μεθόδους ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Παραλίγο να χάσει το δάχτυλό της

Οι γιατροί πήραν την απόφαση να κόψουν το δαχτυλίδι για να σ;vσουν το δάχτυλο της κοπέλας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, oι γιατροί της είπαν ότι αν περίμενε μέχρι το επόμενο πρωί, θα είχε χάσει εντελώς το δάχτυλό της, λόγω της πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας του αίματος.

«Θα μπορούσα να έχω χάσει το δάχτυλό μου. Αυτή (ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου) είπε ότι έκανα καλά που πήγα αμέσως, γιατί αν περίμενα μέχρι το επόμενο πρωί, το δάχτυλό μου πιθανότατα θα είχε νεκρωθεί. Δεν υπήρχε καθόλου κυκλοφορία στο δάχτυλό μου», δήλωσε η 23χρονη.

Το ζευγάρι αισιοδοξεί πως το δαχτυλίδι μπορεί να επισκευαστεί. «Είμαι αρραβωνιασμένη, αλλά δεν αισθάνομαι αρραβωνιασμένη επειδή δεν φοράω το δαχτυλίδι μου. Όλοι θέλουν να το δουν και εγώ τους λέω: “Έχω μόνο μια φωτογραφία”», είπε η 23χρονη.

«Νόμιζα ότι θα έκανε (πρόταση γάμου) τον Σεπτέμβριο, όταν θα πηγαίναμε στην Τουρκία. Αλλά αποφάσισε να το κάνει λίγο νωρίτερα λόγω θεμάτων υγείας ενός μέλους της οικογένειας. Αλλά χαίρομαι που δεν το έκανε στην Τουρκία – αλλιώς θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο στην Τουρκία», σημειώνει.

