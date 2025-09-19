search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:30
19.09.2025 09:37

New York Times: «Ο Τραμπ κάνει λάθος», απαντά ο διευθυντής της αντικρούοντας την αγωγή των 15 δισ. δολαρίων

Καθώς η είδηση για τη νέα αγωγή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ σε ΜΜΕ, αυτή τη φορά στους New York Times, έκανε τον γύρο του κόσμου, όπου αξιώνει αποζημίωση 15 δισ. δολάρια και την οποία χαρακτηρίζουν αβάσιμη νομικοί και ειδικοί της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ, ο διευθυντής της εφημερίδας Τζόζεφ Καν δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξη στο Axios πριν από λίγες ώρες ότι «οι NYT είναι σίγουροι πως μπορούν να κερδίσουν την αγωγή για δυσφήμιση σε βάρος τους από τον Πρόεδρο Τραμπ».

Η εφημερίδα υπερασπίζεται επιθετικά τον εαυτό της σε μια εποχή κατά την οποία μερίδα των ΜΜΕ των ΗΠΑ δέχεται κριτική ότι δεν στέκεται κριτικά απέναντι στην κυβέρνηση.

«Κάνει λάθος όσον αφορά στα γεγονότα», απάντησε ο διευθυντής των NYT σε συνέντευξη, στο πλαίσιο χθεσινοβραδινής εκδήλωσης για τα ΜΜΕ του Axios, και συνέχισε λέγοντας: «Έχει άδικο όσον αφορά στο νόμο. Θα “πολεμήσουμε” και θα κερδίσουμε».

«Θεωρώ ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν πρέπει να μηνύει Μέσα Ενημέρωσης για δυσφήμιση. Τελεία και παύλα. Νομίζω ότι κάνει λάθος», δήλωσε ο Τζόζεφ Καν. «Η προκειμένη υπόθεση είναι λάθος επειδή κάνει λάθος στα γεγονότα, έχει άδικο για την ιστορία, παρερμηνεύει τις προστασίες που παρέχει ο νόμος στα ΜΜΕ, σύμφωνα με την ερμηνεία του νόμου περί δυσφήμισης από το Ανώτατο Δικαστήριο, και πιστεύω ότι είναι καθήκον μας να το πολεμήσουμε μέχρι τέλους», είπε ο διευθυντής των NYT.

Για την ιστορία ο Τραμπ έκανε αγωγή στου Times ισχυριζόμενος ότι η εφημερίδα αποτελεί «ντουντούκα» του Δημοκρατικού κόμματος. Η αγωγή κατατέθηκε λίγο μετά το «κόψιμο» του Τζίμι Κίμελ από το δίκτυο ABC, μόλις δυο μήνες μετά την είδηση για το «κόψιμο» του Στίβεν Κόλμπερτ από το CBS.

