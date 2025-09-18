search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 19:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 18:35

Στο ταλέντο που δεν… έχει αποδίδει την απόλυση του Τζίμι Κίμελ ο Τραμπ

18.09.2025 18:35
trump 998- new

Βρήκε την αιτία της απόλυσης του Τζίμι Κίμελ από το ABC ο Τραμπ και δεν δίστασε να την μοιραστεί με όλους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδοκίμασε την απόφαση του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC να «κόψει» από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», λέγοντας πως ο παρουσιαστής της είπε «ένα φρικτό πράγμα» σχετικά με τον δολοφονηθέντα πολιτικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και κατέγραφε επίσης χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία.

Διαβάστε επίσης:

Αλβανία: Χαμός στη Βουλή για την AI υπουργό – Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα (videos)

Ουκρανία: Πάνω από 700.000 Ρώσοι στην πρώτη γραμμή του μετώπου, λέει ο Πούτιν – Ο απογοητευμένος Τραμπ και οι ισχυρισμοί Ζελένσκι περί ανάκτησης εδαφών

Γαλλία: Οργή για τις περικοπές στον προϋπολογισμό – Συγκρούσεις, συλλήψεις και χιλιάδες κόσμου στις απεργιακές διαδηλώσεις (Photos/Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: «Βουτιά» 1,6% για ΝΔ, φθορά λόγω ακρίβειας-ΟΠΕΚΕΠΕ – Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα της ΔΕΘ οι πολίτες

Untitled-design-43
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλειώδης πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ ΚΠΙΣΝ – φωτό Α. Σιμόπουλος
ADVERTORIAL

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τα International Opera Awards 2025

Photo1_Nύχτες Πρεμιέρας
ADVERTORIAL

Nova: Μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας!

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
ADVERTORIAL

Το «ντέρμπι αιωνίων» Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός παίζει δυνατά στην COSMOTE TV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 19:58
ekloges new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: «Βουτιά» 1,6% για ΝΔ, φθορά λόγω ακρίβειας-ΟΠΕΚΕΠΕ – Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα της ΔΕΘ οι πολίτες

Untitled-design-43
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλειώδης πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ ΚΠΙΣΝ – φωτό Α. Σιμόπουλος
ADVERTORIAL

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τα International Opera Awards 2025

1 / 3