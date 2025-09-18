Αλβανία: Χαμός στη Βουλή για την AI υπουργό – Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα (videos)

Επεισοδιακή ήταν η σημερινή συνεδρίαση του αλβανικού κοινοβουλίου, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Έντι Ράμα, να δίνει τον λόγο στην οντότητα Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει διορίσει ως «υπουργό τεχνητής νοημοσύνης», προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ξέσπασαν, όταν ο Έντι Ράμα παρουσίασε μια «ομιλία» από τη νέα του AI υπουργό, μια οντότητα γνωστή ως Ντιέλα (Diella), στην αίθουσα του αλβανικού κοινοβουλίου.

«Η AI υπουργός είναι στην πραγματικότητα ένας ψηφιακός βοηθός που θα χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τη διαφθορά, τον νεποτισμό και τις συγκρούσεις συμφερόντων στις δημόσιες συμβάσεις», δήλωσε ο Ράμα παρουσιάζοντάς την στους βουλευτές.

Ο ψηφιακός βοηθός χρησιμοποιείται ήδη στην ψηφιακή πύλη υπηρεσιών e-Albania του κράτους.

Το πρωί της Πέμπτης, πριν από τη συνεδρίαση της Βουλής, ο Ράμα δήλωσε στο Facebook ότι η AI υπουργός διαθέτει πλέον και δική της σελίδα στο Facebook και θα απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών.

«Γεια σας, είμαι η Ντιέλα. Χάρη στη σκληρή μου δουλειά ως βοηθός σας, εκλέχτηκα Υπουργός Επικρατείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη νέα κυβέρνηση. Η αποστολή μου τώρα είναι να κάνω την εργασία της κυβέρνησης πιο εύκολη κάθε μέρα», ανέφερε ένα βίντεο-παρουσίαση στον λογαριασμό της Ντιέλα στο Facebook.

Η συνεδρίαση αυτή, όπου παραδοσιακά παρουσιάζεται το νέο υπουργικό συμβούλιο, είναι συνήθως πολύωρη, με συζητήσεις για την κυβέρνηση και κάθε βουλευτή να κάνει ομιλία δέκα λεπτών. Όμως, η συνεδρίαση της Πέμπτης διήρκεσε μόλις 25 λεπτά, λόγω της αναταραχής που προκάλεσε η παρουσίαση της Ντιέλα από τον Ράμα.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ο Ράμα περιέγραψε την πρώτη υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέφερε ότι θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Επίσης, εξέφρασε τη λύπη του για τις αντιδράσεις που υπήρξαν για τον διορισμό της Diella στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία εταιρειών στις οποίες το κράτος θα είναι μέτοχος, ώστε η Αλβανία να τοποθετηθεί ως χώρα με φιλοδοξίες στη διακυβέρνηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

«Λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην Diella ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε ο Ράμα.

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε προσωπικώς και η Diella: «Με πληγώνει που με αποκαλούν “αντισυνταγματική υπουργό” μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσω», είπε.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης εξοργίστηκαν και άρχισαν να χτυπούν τα έδρανα, φωνάζοντας διαμαρτυρόμενοι: «Μη γελοιοποιείτε το κοινοβούλιο». Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, αφαίρεσε τον λόγο από τον Κλέβις Μπαλιού, που οργισμένος ρωτούσε εάν και από πού προβλέπεται η θητεία της Diella. «Είναι ντροπή» φώναξε ο βουλευτής.

Ο Ράμα τότε προειδοποίησε τους βουλευτές ότι αν δεν καθίσουν στη θέση τους θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα της να εγκριθεί το πρόγραμμα με 82 ψήφους υπέρ.

Οι εξελίξεις πυροδότησαν ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις και καταγγελίες για παραβίαση του Κανονισμού. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γκαζμέντ Μπάρντι και ο Φιντρέλ Κρέκα πέταξαν αρκετά αντίτυπα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον Ράμα και τον πρόεδρο της Βουλής. Η συνεδρίαση διεκόπη με την παρέμβαση της φρουράς, που περικύκλωσε τον χώρο.

Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της αντιπολίτευσης, Γκαζμέντ Μπάρντι, δήλωσε ότι «η αλήθεια είναι πως η Ντιέλα του Έντι Ράμα είναι μια προπαγανδιστική φαντασία. Η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι η πραγματικότητα».

«Η Ντιέλα δεν είναι όραμα, αλλά μια εικονική βιτρίνα για να κρύψει τις τεράστιες καθημερινές κλοπές αυτής της κυβέρνησης», τόνισε ο Μπάρντι.

