ΚΟΣΜΟΣ

18.09.2025 18:45

«Μακρόν, παραιτήσου!»: Οργή στη Γαλλία για τις περικοπές στον προϋπολογισμό – Πάνω από 1 εκατ. κόσμου στις απεργιακές διαδηλώσεις (Photos/Videos)

18.09.2025 18:45
gallia-diadiloseis-new

Χιλιάδες πολίτες στη Γαλλία πλημμύρισαν τους δρόμους των μεγάλων πόλεων, από το Παρίσι έως τη Μασσαλία, για να διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές στον προϋπολογισμό και τα μέτρα λιτότητας. «Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι» σε ολόκληρη τη χώρα συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τις οκτώ συνδικαλιστικές ενώσεις της χώρας, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τις δημοσιονομικές επιλογές του νέου πρωθυπουργού, ανακοίνωσε το συνδικάτο CGT.

Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον της τελευταίας μεγάλης κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τον Ιούνιο του 2023, όπου είχαν λάβει μέρος 900.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια συνδικαλιστική ένωση.

Σε αστυνομική ενημέρωση που εκδόθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα), η αστυνομία έκανε γνωστό ότι προσήχθησαν 140 άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων 21 στο Παρίσι. Παράλληλα, οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι 282.477 διαδηλωτές βρίσκονται σε πόλεις εκτός Παρισιού, με τα εργατικά συνδικάτα να δηλώνουν πως οι πολίτες που βγήκαν στους δρόμους για να να διαμαρτυρηθούν, έφτασαν τους 400.000. Παράλληλα, η ένωση φαρμακοποιών ανέφερε πως περίπου 20.000 φαρμακοποιοί συμμετέχουν στις σημερινές διαδηλώσεις. 

Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Στη Μασσαλία, περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, με τον αριθμό να είναι σημαντικά υψηλότερος σύμφωνα με τους διοργανωτές, όπως ανέφερε η Le Figaro.

Στο Παρίσι, περίπου 100 διαδηλωτές κατάφεραν να φτάσουν στο υπουργείο Οικονομίας, «ανάβοντας καπνογόνα», καθώς κατευθύνονταν προς την Place de la Bastille, όπου αργότερα μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική διαδήλωση, σύμφωνα με τη Le Monde.

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων υπήρξαν αναφορές για συγκρούσεις στη Νάντη, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων, και στη Λυών, όπου τα γαλλικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες.

Στην Μπορντό, η πορεία έφτασε στην Πλατεία της Νίκης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν «Μακρόν, παραιτήσου!» και «Λεκορνί, τελείωσες, η νεολαία είναι στους δρόμους!». Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας ήταν διακριτική.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Εκπαιδευτικοί, μηχανοδηγοί στους σιδηροδρόμους, φαρμακοποιοί και προσωπικό νοσοκομείων απεργούν στη Γαλλία ενώ ακόμα και μαθητές απέκλεισαν σήμερα τα σχολεία τους στη Γαλλία.

Τα συνδικάτα ζητούν αυξημένες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, επιβολή υψηλότερων φόρων στους πλούσιους και κατάργηση μιας αμφιλεγόμενης αλλαγής στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Οι κοινωνικές εντάσεις εντείνονται καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού αντιμετωπίζουν πολιτική κρίση και πιέσεις για να θέσουν τα δημόσια οικονομικά υπό έλεγχο.

«Οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούμε είναι θυμωμένοι», ανέφεραν τα κυριότερα συνδικάτα της χώρας σε κοινή τους δήλωση, στην οποία καταδίκασαν τα «βίαια» και «άδικα» δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης.

Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους

Περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες κινητοποιήθηκαν σε όλη τη Γαλλία, με έντονη παρουσία στο Παρίσι.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Λοράν Νουνιέζ κάλεσε τους καταστηματάρχες κατά μήκος της διαδρομής των διαδηλώσεων να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και να προστατεύσουν τις βιτρίνες τους.

Την ίδια στιγμή, αν και ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνού απέσυρε γρήγορα μία από τις πιο αντιδημοφιλείς προτάσεις -την κατάργηση δύο αργιών- δεν απέκλεισε τις υπόλοιπες.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναθεώρηση των επιδομάτων ανεργίας, την αποσύνδεση των συντάξεων από τον πληθωρισμό και την αύξηση των ιατρικών εξόδων.

