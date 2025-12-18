Πέθανε ο βραβευμένος δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε πολέμους, πήρε συνεντεύξεις από Σαντάμ και Μπιν Λάντεν (video)

Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ.

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής επί χρόνια, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών χτυπημένος από τον καρκίνο του προστάτη.

Στην καριέρα του κάλυψε πολέμους όπως αυτός του Βιετνάμ και του Κουβέιτ, ενώ κατάφερε να πείσει τον Σαντάμ Χουσεϊν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, να δώσουν συνέντευξη σε ΜΜΕ… εχθρικής χώρας.

Ο Άρνετ πήρε το βραβείο Πούλιτζερ το 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ.

Εγινε ωστόσο γνωστός στο ευρύ κοινό το 1991, μετά τη ζωντανή μετάδοση των ειδήσεων για το CNN από το Ιράκ κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου.

Τότε ήταν που ενώ σχεδόν όλοι οι δυτικοί δημοσιογράφοι είχαν εγκαταλείψει τη Βαγδάτη τις ημέρες πριν από την επίθεση των ΗΠΑ, αυτός έμεινε εκεί και κάλυψε ζωντανά τον βομβαρδισμό από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Στο CNN κατάφερε να πάρει δύο αποκλειστικές συνεντεύξεις που είχαν προκαλέσει… σεισμό στις ΗΠΑ. Η μία ήταν με τον Σαντάμ Χουσεΐν και η άλλη με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, πριν τα χτυπήματα στους Δίδυμους Πύργους.

