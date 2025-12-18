search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:42
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 13:33

Πέθανε ο βραβευμένος δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε πολέμους, πήρε συνεντεύξεις από Σαντάμ και Μπιν Λάντεν (video)

18.12.2025 13:33
arnett-blair

Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ.

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής επί χρόνια, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών χτυπημένος από τον καρκίνο του προστάτη.

Στην καριέρα του κάλυψε πολέμους όπως αυτός του Βιετνάμ και του Κουβέιτ, ενώ κατάφερε να πείσει τον Σαντάμ Χουσεϊν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, να δώσουν συνέντευξη σε ΜΜΕ… εχθρικής χώρας.

Ο Άρνετ πήρε το βραβείο Πούλιτζερ το 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ.

Εγινε ωστόσο γνωστός στο ευρύ κοινό το 1991, μετά τη ζωντανή μετάδοση των ειδήσεων για το CNN από το Ιράκ κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου.

Τότε ήταν που ενώ σχεδόν όλοι οι δυτικοί δημοσιογράφοι είχαν εγκαταλείψει τη Βαγδάτη τις ημέρες πριν από την επίθεση των ΗΠΑ, αυτός έμεινε εκεί και κάλυψε ζωντανά τον βομβαρδισμό από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Στο CNN κατάφερε να πάρει δύο αποκλειστικές συνεντεύξεις που είχαν προκαλέσει… σεισμό στις ΗΠΑ. Η μία ήταν με τον Σαντάμ Χουσεΐν και η άλλη με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, πριν τα χτυπήματα στους Δίδυμους Πύργους.

Διαβάστε επίσης:

Τέλος εποχής για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των βραβείων Όσκαρ, όπως τις ξέραμε – «Πάνε» στο YouTube (videos)

Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι τον παρακολουθούσαν μέσω Predator (Video)

Παπαχελάς για το κόψιμο της χρηματοδότησης του ΕΚΚΟΜΕΔ στο ντοκιμαντέρ του: «Η ιστορική αλήθεια θέλει σκληρές αποφάσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
artificial_intelligence
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καμπανάκι για απώλεια θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

trump ballroom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανακαινίζει» κι άλλα ιστορικά κτίρια… α λα Λευκός Οίκος – Η καταστροφή των μνημείων και οι αντιδράσεις

drdeath2
ΚΟΣΜΟΣ

Frédéric Péchier: Ένοχος ο «Δρ. Θάνατος» που δηλητηρίαζε τους ασθενείς του, καταδικάστηκε σε ισόβια – «Εξαιρετικά διεστραμμένος, δολοφόνος κατά συρροή»

bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Τα επιχειρήματα με τα οποία αντικρούει την αγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

oukranos-fotia
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:42
artificial_intelligence
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καμπανάκι για απώλεια θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

trump ballroom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανακαινίζει» κι άλλα ιστορικά κτίρια… α λα Λευκός Οίκος – Η καταστροφή των μνημείων και οι αντιδράσεις

1 / 3