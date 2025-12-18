GNTM: Τα δάκρυα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην αποχώρηση του Εντουάρντο (video)

Στην τελική ευθεία μπαίνει το GNTM καθώς μετά και τη χθεσινή αποχώρηση ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή.

Το βράδυ της Τετάρτης, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν ένα επεισόδιο με στιγμές μεγάλης συγκινησιακής φόρτισης.

Οι παίκτες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια απαιτητική δοκιμασία, έχοντας δίπλα τους την Μπέττυ Μαγγίρα, ως guest. Στο τέλος όλοι οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν στο πλατό για να ακούσουν τα σχόλια των κριτών.

Ο Ανέστης ήταν αυτός που ξεχώρισε και εξασφάλισε πρώτος την πρόκριση στον ημιτελικό, έχοντας την καλύτερη λήψη της βραδιάς.

Αντίθετα, Εντουάρντο και Ξένια βρέθηκαν στο bottom περιμένοντας την τελική ετυμηγορία για το ποιος αποχωρεί.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εμφανώς φορτισμένη, με δάκρυα στα μάτια, απευθύνθηκε στους δυο διαγωνιζόμενους λέγοντας:

«Αισθάνομαι πολύ παράξενα που είστε απέναντί μου. Αυτό το ντουέτο είναι κάτι που δεν θα σκεφτόμουν ότι θα δω σε αποχώρηση, αλλά μπορεί στον τελικό. Όσο περνούν οι μέρες, δυσκολεύουν τα πράγματα και για εμάς. Μας είναι πολύ δύσκολο και σε μένα πάρα πολύ, γιατί έχω δεθεί πάρα πολύ μαζί σας και σας έχω βάλει στην καρδιά μου και είχα την ευκαιρία να είμαι σ’ αυτό το GNTM που είστε και εσείς. Που είστε παιδιά που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που κάνετε, που είστε φρέσκα, καθαρά και καλά παιδιά και έχετε αυτή την καλή ενέργεια και την καλή θέληση να πάτε παρακάτω».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το συναίσθημα σ’ αυτή τη δουλειά είναι το πιο σημαντικό, η ψυχή μας. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ξένια συνεχίζει μαζί μας και περνάει στον ημιτελικό».

Στη συνέχεια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποχαιρέτησε με μια αγκαλιά τον Εντουάρντο μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της…

Διαβάστε επίσης:

Τέλος εποχής για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των βραβείων Όσκαρ, όπως τις ξέραμε – «Πάνε» στο YouTube (videos)

Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι τον παρακολουθούσαν μέσω Predator (Video)

Παπαχελάς για το κόψιμο της χρηματοδότησης του ΕΚΚΟΜΕΔ στο ντοκιμαντέρ του: «Η ιστορική αλήθεια θέλει σκληρές αποφάσεις»