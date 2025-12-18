search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 12:14
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 10:57

GNTM: Τα δάκρυα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην αποχώρηση του Εντουάρντο (video)

18.12.2025 10:57
iliana_eddie

Στην τελική ευθεία μπαίνει το GNTM καθώς μετά και τη χθεσινή αποχώρηση ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή.

Το βράδυ της Τετάρτης, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν ένα επεισόδιο με στιγμές μεγάλης συγκινησιακής φόρτισης.

Οι παίκτες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια απαιτητική δοκιμασία, έχοντας δίπλα τους την Μπέττυ Μαγγίρα, ως guest. Στο τέλος όλοι οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν στο πλατό για να ακούσουν τα σχόλια των κριτών.

Ο Ανέστης ήταν αυτός που ξεχώρισε και εξασφάλισε πρώτος την πρόκριση στον ημιτελικό, έχοντας την καλύτερη λήψη της βραδιάς.

Αντίθετα, Εντουάρντο και Ξένια βρέθηκαν στο bottom περιμένοντας την τελική ετυμηγορία για το ποιος αποχωρεί.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εμφανώς φορτισμένη, με δάκρυα στα μάτια, απευθύνθηκε στους δυο διαγωνιζόμενους λέγοντας:

«Αισθάνομαι πολύ παράξενα που είστε απέναντί μου. Αυτό το ντουέτο είναι κάτι που δεν θα σκεφτόμουν ότι θα δω σε αποχώρηση, αλλά μπορεί στον τελικό. Όσο περνούν οι μέρες, δυσκολεύουν τα πράγματα και για εμάς. Μας είναι πολύ δύσκολο και σε μένα πάρα πολύ, γιατί έχω δεθεί πάρα πολύ μαζί σας και σας έχω βάλει στην καρδιά μου και είχα την ευκαιρία να είμαι σ’ αυτό το GNTM που είστε και εσείς. Που είστε παιδιά που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που κάνετε, που είστε φρέσκα, καθαρά και καλά παιδιά και έχετε αυτή την καλή ενέργεια και την καλή θέληση να πάτε παρακάτω».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το συναίσθημα σ’ αυτή τη δουλειά είναι το πιο σημαντικό, η ψυχή μας. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ξένια συνεχίζει μαζί μας και περνάει στον ημιτελικό».

Στη συνέχεια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποχαιρέτησε με μια αγκαλιά τον Εντουάρντο μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της…

Διαβάστε επίσης:

Τέλος εποχής για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των βραβείων Όσκαρ, όπως τις ξέραμε – «Πάνε» στο YouTube (videos)

Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι τον παρακολουθούσαν μέσω Predator (Video)

Παπαχελάς για το κόψιμο της χρηματοδότησης του ΕΚΚΟΜΕΔ στο ντοκιμαντέρ του: «Η ιστορική αλήθεια θέλει σκληρές αποφάσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spine_new
ΥΓΕΙΑ

Kύστη κόκκυγoς: Αίτια, συμπτώματα και θεραπεία

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλάριδης: Ανάρτηση καταδίκης του Παππά με… αιχμες για Τσίπρα

NIKOS_PAPPAS_PAO2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Νίκο Παππά – Απαντούν στις επιθέσεις της κυβέρνησης με Αυγενάκη

tzakri_0412_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Δεν διαλύεται, ούτε κλείνει το Κίνημα Δημοκρατίας»

lyggeridis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διακόπηκε για τις 14 Ιανουαρίου η δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου - Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 12:13
spine_new
ΥΓΕΙΑ

Kύστη κόκκυγoς: Αίτια, συμπτώματα και θεραπεία

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλάριδης: Ανάρτηση καταδίκης του Παππά με… αιχμες για Τσίπρα

NIKOS_PAPPAS_PAO2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Νίκο Παππά – Απαντούν στις επιθέσεις της κυβέρνησης με Αυγενάκη

1 / 3