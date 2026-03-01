search
01.03.2026 13:46

Φοίβος Δεληβοριάς: «Λάθος να γίνει κόμμα από οποιονδήποτε γονέα» (Video)

Για το έγκλημα των Τεμπών, τις πολιτικές ευθύνες αλλά και τη Μαρία Καρυστιανού μίλησε ο Φοίβος Δεληβοριάς στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega.

Ο τραγουδοποιός χαρακτήρισε σημείο καμπής για τη χώρα το δυστύχημα, επισημαίνοντας πως αποτελεί μια τελευταία ευκαιρία αλλαγής νοοτροπίας: «Τα Τέμπη είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να μην αναθέτουμε τίποτα σε οποιονδήποτε χωρίς συμβόλαιο. Οδηγήθηκε η χώρα σε μια τρομερά επώδυνη οικονομική κρίση που έφερε τρομερά μετατραυματικά φαινόμενα».

Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του με την ιδέα πολιτικοποίησης του πένθους μέσω δημιουργίας κομμάτων.

«Είναι λάθος να γίνει κόμμα από οποιονδήποτε γονέα. Όχι γιατί απαγορεύεται, αλλά θεωρώ ότι αυτό που δημιουργήθηκε — όλη αυτή η ομόψυχη στήριξη — ήταν κάτι ανίκητο. Ήταν μια καθημερινή πίεση προς τους υπεύθυνους. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι πρέπει να δείχνουμε καθαρό δρόμο. Δεν πιστεύω ότι η δημιουργία ενός κόμματος, με τις ατζέντες και τα διάφορα που συνεπάγεται, είναι μια καλή ιδέα. Αισθάνθηκα αμέσως την ανάγκη να διαχωρίσω τη θέση μου», είπε για τη Μαρία Καρυστιανού.

«Η κυβέρνηση αυτή θα γραφτεί με μαύρα γράμματα στην ιστορία»

Αναφερόμενος στο πολιτικό σύστημα, ο Φοίβος Δεληβοριάς εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός.

«Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση αυτή θα γραφτεί με μαύρα γράμματα στην ιστορία — και το λέω με ειρωνεία και σιχασιά απέναντί τους — όχι μόνο για τα Τέμπη αλλά και για τις υποκλοπές», είπε.

Ενώ αναφερόμενος στη στοχοποίησή του επισήμανε: «Δεν φοβήθηκα ούτε μου αρέσει που στοχοποιήθηκα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης τα κάνει αυτά και μετά κλαίγεται».

«Υπάρχει απόλυτη ευθύνη στην Αριστερά και στο Κέντρο και τους αντιμετωπίζω το ίδιο όπως την κυβέρνηση», κατέληξε.

