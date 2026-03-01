Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί

Η ζωή της Αλεξάνδρας Αϊδίνη άλλαξε ρυθμό στις 24 Φεβρουαρίου, όταν κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η ταλαντούχα ηθοποιός και ο σύντροφός της, συγγραφέας Σπύρος Γιανναράς, ζουν πλέον τις πρώτες τους ημέρες ως γονείς, σε μια περίοδο γεμάτη τρυφερότητα και νέες ισορροπίες.

Η εγκυμοσύνη της παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι τέλους. Πιστή στη διακριτικότητα που τη χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, επέλεξε να προστατεύσει αυτή τη σημαντική φάση της ζωής της, αποφεύγοντας κάθε δημόσια αναφορά. Για εκείνη, η έκθεση αφορά αποκλειστικά τη δουλειά της και όχι την προσωπική της καθημερινότητα — στάση που κράτησε απαρέγκλιτα και σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, η μικρή θα πάρει το όνομα Τατιάνα, τιμώντας τη μητέρα του Σπύρου Γιανναρά, τη συγγραφέα Τατιάνα Ιωάννου-Γιανναρά.

Την ημέρα της γέννησης, ο Σπύρος Γιανναράς μοιράστηκε δημόσια τη χαρά του με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την κλινική και γράφοντας: «Ήρθε η Τατιάνα μας! Δόξα τω Θεώ!».

Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη προτίμησε έναν πιο ποιητικό τρόπο για να εκφράσει τη συγκίνησή της, αναρτώντας ένα βίντεο με έναν ανθισμένο κάμπο και τη φράση: «Τόπος κατοικίας, Οδός Ονείρων και Πρώτης Ανάσας γωνία, Τ.Κ.: 24/2/26. Ήρθες ζωή μας».

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 και έναν χρόνο αργότερα αποφάσισε να μοιραστεί το ίδιο σπίτι. Επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας την κοσμικότητα και δίνοντας προτεραιότητα σε απλές χαρές: ταξίδια, στιγμές στη φύση και χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τα κατοικίδιά τους.

Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη έχει γεννηθεί στη Ρώμη και συχνά μιλά με αγάπη για την Ιταλία, τη χώρα καταγωγής της μητέρας της, δημοσιογράφου Ελισαβέτα Κασαλότι. Πατέρας της είναι ο εικαστικός Διαμαντής Αϊδίνης, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, παρέμεινε ενεργή επαγγελματικά. Συμμετείχε σε τηλεοπτική παραγωγή της ΕΡΤ, πήρε μέρος στη «Μεγάλη Χίμαιρα», εργάστηκε ως μεταφράστρια στην παράσταση «Άρωμα γυναίκας» στο θέατρο Βρετάνια και εμφανίστηκε στο «Intra Muros» του Alexis Michalik στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα δεν σταματά ούτε στις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής.

Διαβάστε επίσης:

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

Χρίστος Κούγιας: Οι οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του

Άννα Βίσση: Κλειστό απόψε το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται – Tι ανακοίνωσε