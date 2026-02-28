search
28.02.2026 16:20

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

28.02.2026 16:20
maleskou

Η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα δεν μεταδόθηκε σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της συμπλήρωσης τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Αντιθέτως την ώρα των ψυχαγωγικών εκπομπών προβλήθηκαν εκτάκτως ενημερωτικά προγράμματα, που θα αφορούν στη σιδηροδρομική τραγωδία αλλά και στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η Ιωάννα Μαλέσκου, παρακολουθώντας σήμερα το πρωί την έκτακτη ενημέρωση του Open και τις δηλώσεις της Άλμα Λάττα, της μητέρας της αδικοχαμένης Κλαούντια Λάττα, έγραψε στα Instagram Stories της: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα. Τα Τέμπη δεν έχουν χρώμα».

