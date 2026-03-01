Trannos για τις επιθέσεις στο Ντουμπάι: «Γλίτωσα για μια ημέρα» – «Έπεσε πύραυλος στα 500 μέτρα από εκεί που έμενα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ένταση στο Ντουμπάι έχει φέρει μεγάλη ανησυχία τις τελευταίες ώρες, μετά τις εκρήξεις και τις πυραυλικές επιθέσεις που συγκλόνισαν την πόλη.
Ο γνωστός τράπερ Trannos βρέθηκε πολύ κοντά στα γεγονότα και θέλησε να μοιραστεί τη δική του εμπειρία με τους ακολούθους του.
Μέσα από ανάρτηση στο Instagram, ο Trannos περιέγραψε την προσωπική του συγκλονιστική εμπειρία και την αγωνία που βίωσε:
«Καλησπέρα σε όλους, παρακολουθώ με τεράστια θλίψη τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι, ειλικρινά γλίτωσα για μια ημέρα … επέστρεψα 27 του μηνός και όλα άρχισαν σήμερα 28 … τι να σας πω, ότι ο τελευταίος πύραυλος που έπεσε κυριολεκτικά από εκεί που έμενα ήταν στα 500 μέτρα ; .. εύχομαι όλοι οι Έλληνες φίλοι μου ή όχι, που βρίσκονται εκεί να είναι ασφαλείς και εννοείται εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει σύγκρουση .. δεν διανοείται το κεφάλι μου το 2025 και το 2026 και τα επόμενα χρόνια να υπάρχει η λέξη πόλεμος … ΦΤΑΝΕΙ πια! Πόσες αθώες ψυχές πρέπει να χαθούν ακόμα;».
Διαβάστε επίσης:
Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί
Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»
Χρίστος Κούγιας: Οι οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.