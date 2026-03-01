search
LIFESTYLE

01.03.2026 12:06

Trannos για τις επιθέσεις στο Ντουμπάι: «Γλίτωσα για μια ημέρα» – «Έπεσε πύραυλος στα 500 μέτρα από εκεί που έμενα»

01.03.2026 12:06
trannos-new

Η ένταση στο Ντουμπάι έχει φέρει μεγάλη ανησυχία τις τελευταίες ώρες, μετά τις εκρήξεις και τις πυραυλικές επιθέσεις που συγκλόνισαν την πόλη.

Ο γνωστός τράπερ Trannos βρέθηκε πολύ κοντά στα γεγονότα και θέλησε να μοιραστεί τη δική του εμπειρία με τους ακολούθους του.

Μέσα από ανάρτηση στο Instagram, ο Trannos περιέγραψε την προσωπική του συγκλονιστική εμπειρία και την αγωνία που βίωσε:

«Καλησπέρα σε όλους, παρακολουθώ με τεράστια θλίψη τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι, ειλικρινά γλίτωσα για μια ημέρα … επέστρεψα 27 του μηνός και όλα άρχισαν σήμερα 28 … τι να σας πω, ότι ο τελευταίος πύραυλος που έπεσε κυριολεκτικά από εκεί που έμενα ήταν στα 500 μέτρα ; .. εύχομαι όλοι οι Έλληνες φίλοι μου ή όχι, που βρίσκονται εκεί να είναι ασφαλείς και εννοείται εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει σύγκρουση .. δεν διανοείται το κεφάλι μου το 2025 και το 2026 και τα επόμενα χρόνια να υπάρχει η λέξη πόλεμος … ΦΤΑΝΕΙ πια! Πόσες αθώες ψυχές πρέπει να χαθούν ακόμα;».

