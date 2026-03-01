Ιρανικό χτύπημα στο πολυτελές αεροδρόμιο του Ντουμπάι – Δραματικά βίντεο

Δραματικές εικόνες καταγράφηκαν, τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου, μετά από αναφορές για ιρανική επίθεση.

Άνθρωποι τρέχουν να ξεφύγουν από έναν διάδρομο γεμάτο καπνό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου σύμφωνα με τις Αρχές τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου δεν εξήγησαν τι προκάλεσε την εκκένωση. Ωστόσο, πηγές από τον τομέα της αεροπορίας δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι μια νυχτερινή ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου.

Dubai authorities are shutting down the entire airport after an Iranian missile struck Terminal 3 at Dubai International Airport, source in the airport told me. pic.twitter.com/zibMPKHgJi — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 28, 2026

Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ο χώρος αναμονής υπέστη «μικρές ζημιές» και ομάδες έκτακτης ανάγκης «αμέσως αποσπάστηκαν» στην εκκένωση της Κυριακής, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο CNN.

«Τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν και έλαβαν άμεση ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε.

Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν επίσης στο CNN ότι ασθενοφόρα έσπευσαν προς το αεροδρόμιο αφότου χτύπησε ο συναγερμός.

Καμία πτήση μέχρι νεοτέρας

Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι όλες οι πτήσεις από και προς τα δύο κύρια αεροδρόμια της πόλης έχουν ανασταλεί μέχρι νεοτέρας.

Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Σε άλλο σημείο των ΗΑΕ, μια επίθεση με drone στο Διεθνές Αεροδρόμιο Zayed του Αμπού Ντάμπι – ένα άλλο σημαντικό διεθνές αεροδρόμιο – προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά, σύμφωνα με δήλωση του αεροδρομίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Κατάρ, πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από την πρωτεύουσα της Ντόχα, ενώ αξιωματούχοι στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν δήλωσαν ότι μια επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Το Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποτελεί τον μεγαλύτερο τουριστικό και εμπορικό κόμβο της Μέσης Ανατολής. Το αεροδρόμιό του είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο και αποτελεί την έδρα της Emirates, μιας από τις κορυφαίες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες.

