Ιράκ: Απόπειρα εισβολής διαδηλωτών στο συγκρότημα της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Εκατοντάδες διαδηλωτές αποπειράθηκαν να καταλάβουν σήμερα το πρωί τον αυστηρά φυλασσόμενο τομέα όπου φιλοξενείται η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, μετά τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Οι προσπάθειές τους απέτυχαν μέχρι στιγμής, όμως συνεχίζουν να προσπαθούν» να διατηρήσουν την αλυσίδα των δυνάμεων ασφαλείας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα ιρακινά σώματα ασφαλείας.

Διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανέμιζαν λάβαρα ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν εκτοξεύοντας δακρυγόνα, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Και άλλες διαδηλώσεις

Ιρακινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγιναν κι άλλες διαδηλώσεις, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι είναι σιίτες.

Ένοπλα ιρακινά κινήματα υποστηριζόμενα από το Ιράν διεμήνυσαν χθες Σάββατο ότι δεν θα παραμείνουν «ουδέτερα», ότι θα δράσουν για να υπερασπιστούν την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η Κατάεμπ Χεζμπολά, από τις ισχυρότερες μεταξύ των παρατάξεων αυτών, διεμήνυσε ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις σε αντίποινα για τον θάνατο, χθες Σάββατο, δυο μαχητών της σε αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράκ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου φιλοξενούνται δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, μετέδωσε ανταποκριτής του AFP.

Πρόσθεσε πως είδε πυκνό καπνό να υψώνεται από την περιοχή του αεροδρομίου.

Λίγη ώρα αργότερα μικρή παράταξη προσκείμενη στο Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στην Αρμπίλ.

Χθες δυνάμεις του συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν πυραύλους και drones εφόρμησης πάνω από την Αρμπίλ.

Πίσω στη Βαγδάτη, ο Μοκτάντα Σαντρ, σιίτης ηγέτης με μεγάλη επιρροή, κήρυξε τριήμερο πένθος στο Ιράκ για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. «Με βαθιά θλίψη και τεράστια οδύνη απευθύνουμε τα συλλυπητήριά μας στο σύνολο του ισλαμικού κόσμου για το μαρτύριο του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης», ανέφερε ο σιίτης ηγέτης μέσω X.

