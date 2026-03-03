Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο χωρίς αντίσταση – Το Ιράν χτύπησε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ (Live Blogging)

Σε τροχιά ευρείας πολεμικής κλιμάκωσης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να πλήττουν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα το Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις κατά συμμάχων της Ουάσιγκτον στον Κόλπο. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε «σύντομα» αντίποινα για την επίθεση με drones στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.

Από την πλευρά του το Ισραήλ προχωρεί σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο, καθώς μονάδες των IDF πέρασαν τα σύνορα των δύο χωρών. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης».

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα» και όχι μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο. «Οι IDF εργάζονται για να δημιουργήσουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρει ότι ο λιβανικός στρατός εκκενώνει «προωθημένες θέσεις» κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ. Ο λιβανικός στρατός έχει αποσυρθεί από τουλάχιστον επτά προκεχωριμένες θέσεις κατά μήκος των συνόρων, σύμφωνα με αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της δήλωσης του ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατζ ότι ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει εντολή «να προωθηθεί και να καταλάβει επιπλέον περιοχές ελέγχου στο Λίβανο, προκειμένου να αποτρέψει πυροβολισμούς εναντίον ισραηλινών συνοριακών οικισμών».

Νωρίτερα, οι IDF επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, καθώς και της λιβανέζικης πρωτεύουσας Βηρυτού. «Οι IDF διεξάγουν επί του παρόντος ταυτόχρονες στοχευμένες επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό», ανέφεραν σε δήλωση.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν περίπου μία ώρα μετά την έκδοση «επείγουσας προειδοποίησης» από τις IDF προς τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού και δεκάδων χωριών, καλώντας τους να εκκενώσουν την περιοχή. Οι IDF δήλωσαν ότι στόχος τους ήταν κέντρα διοίκησης και αποθήκες που ανήκουν στη Χεζμπολάχ.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις:

Επίθεση στο Ριάντ και προειδοποίηση Τραμπ

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ επλήγη από δύο drones, προκαλώντας πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης και μικρές υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδική Αραβία.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH March 3, 2026

Ο Τραμπ, μιλώντας στο NewsNation, διαμήνυσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα», ενώ αργότερα δήλωσε πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «με πλήρη ισχύ» έως ότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, εκτιμώντας ότι μπορεί να διαρκέσουν τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνεχίσουν «για πολύ περισσότερο», τιμώντας –όπως είπε– τα αμερικανικά στελέχη που έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των νεκρών Αμερικανών στρατιωτικών να ανέρχεται πλέον σε έξι.

⚡️ ⭕️ Saudi: Smoke rises from the US embassy in Riyadh following a large explosion. pic.twitter.com/Y2w5x8yHuY March 3, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι «τα πιο σκληρά πλήγματα δεν έχουν ακόμη έρθει».

Εκατοντάδες νεκροί και πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, τουλάχιστον 555 Ιρανοί έχουν σκοτωθεί από τα πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης ότι επλήγη πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ, με τον διεθνή πυρηνικό επιτηρητή του ΟΗΕ να προειδοποιεί για πιθανές «σοβαρές συνέπειες».

Ο επικεφαλής της ιρανικής ασφάλειας δήλωσε ότι η χώρα δεν είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Επέκταση των συγκρούσεων σε Λίβανο και Κύπρο

Η σύγκρουση επεκτείνεται, με το Ισραήλ και τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ να ανταλλάσσουν πυρά. Λιβανέζοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τουλάχιστον 52 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα.

Την ίδια ώρα, πλήγμα από drone σημειώθηκε στον διάδρομο της βρετανικής βάσης RAF Akrotiri στην Κύπρο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οικογένειες απομακρύνονται προληπτικά από τη βάση.

Η στάση της Βρετανίας και οι εκκενώσεις

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπερασπίστηκε την απόφαση του Λονδίνου να μη συμμετάσχει στην αμερικανική επιχείρηση, απαντώντας στην κριτική Τραμπ ότι δεν πιστεύει «στην αλλαγή καθεστώτος από αέρος».

Με τις πτήσεις να ακυρώνονται σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής, το βρετανικό ΥΠΕΞ επεξεργάζεται σχέδια εκκένωσης δεκάδων χιλιάδων πολιτών που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 300.000 Βρετανοί βρίσκονται σε χώρες που έχουν στοχοποιηθεί από το Ιράν από το Σάββατο.

Ενεργειακό σοκ: Φυσικό αέριο και Στενό του Ορμούζ

Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει έντονη αναταραχή στις αγορές ενέργειας. Οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκαν μετά τη διακοπή παραγωγής από το Κατάρ, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, βασικής θαλάσσιας οδού διακίνησης πετρελαίου.

Οι εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή αποσταθεροποίηση με παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες.

Φρουροί της Επανάστασης: Το Στενό του Ορμούζ είναι κλειστό, όποιος επιχειρήσει να περάσει θα δεχτεί επίθεση

Κορυφαίος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν τόνισε χθες πως οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν επίθεση εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει από το Στενό του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πιο σαφή απειλή από την Τεχεράνη αφότου οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν το Σάββατο ότι κλείνουν το Στενό του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ιράν και του σουλτανάτου του Ομάν, απ’ όπου περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

«Το Στενό (του Ορμούζ) είναι κλειστό. Εάν οποιοιδήποτε επιχειρήσουν να περάσουν, οι ήρωες των Φρουρών της Επανάστασης και το Πολεμικό Ναυτικό θα βάλουν φωτιά σε αυτά τα πλοία», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Η θαλάσσια οδός συνδέει τις χώρες της Μέσης Ανατολής με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

