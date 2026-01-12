Φρίκη στο Αγρίνιο: Γάτες και σκύλοι ζούσαν κλειδαμπαρωμένα χωρίς τροφή και νερό σε σπίτι

Κτηνωδία αποκαλύφθηκε στο Αγρίνιο, όταν η κάμερα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ που ακολουθεί φιλόζωους εθελοντές βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα στο Αγρίνιο.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν αθώα ζωάκια να ζουν σε τραγικές συνθήκες, κλειδωμένα σε ένα σπίτι χωρίς τροφή και νερό και με ιδιοκτήτες που τα βασάνιζαν.

Η υπόθεση πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί οι αγρότες μιλούν για «επικοινωνιακά παιχνίδια» – Εμπλοκή στη συνάντηση με Μητσοτάκη, εν αναμονή αποφάσεων στα μπλόκα

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον

Δήμος Αθηναίων: Με αριθμό ρεκόρ 30.000 συμμετοχών θα διεξαχθεί ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας (photos/video)