12.01.2026 17:50

Φρίκη στο Αγρίνιο: Γάτες και σκύλοι ζούσαν κλειδαμπαρωμένα χωρίς τροφή και νερό σε σπίτι

12.01.2026 17:50
Κτηνωδία αποκαλύφθηκε στο Αγρίνιο, όταν η κάμερα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ που ακολουθεί φιλόζωους εθελοντές βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα στο Αγρίνιο.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν αθώα ζωάκια να ζουν σε τραγικές συνθήκες, κλειδωμένα σε ένα σπίτι χωρίς τροφή και νερό και με ιδιοκτήτες που τα βασάνιζαν.

Η υπόθεση πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

