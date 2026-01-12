Δήμος Αθηναίων: Με αριθμό ρεκόρ 30.000 συμμετοχών θα διεξαχθεί ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας (photos/video)

Στους ρυθμούς του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας κινείται από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026 η πρωτεύουσα. Ο Δήμος Αθηναίων και ο ΣΕΓΑΣ ενώνουν δυνάμεις για τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Hπόλη φοράει τα αθλητικά της κι ετοιμάζεται να τρέξει στον Ημιμαραθώνιο, έναν θεσμό που προσελκύει χιλιάδες δρομείς κάθε χρόνο, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Η Αθήνα συνεχίζει να αναδεικνύεται σε πόλη-πρότυπο για τον αθλητισμό, αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Δίνουμε ραντεβού στις 8 Μαρτίου για να ζήσουμε όλοι μαζί τη χαρά της συμμετοχής και να γιορτάσουμε το αθλητικό πνεύμα, την αλληλεγγύη και την ενότητα της πόλης μας».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, τόνισε: «Σήμερα δόθηκε η εκκίνηση στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που δεν είναι ένας ακόμα δρομικός αγώνας, αλλά μια αυτόφωτη διοργάνωση με πολύ μεγάλη δυναμική και συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον 14ο χρόνο ζωής του, ο Ημιμαραθώνιος περιλαμβάνει νέες διαδρομές, σχεδιασμένες ώστε να αναδείξουν τις όμορφες γωνιές του κέντρου της Αθήνας, αλλά και να διευκολύνουν την προσπάθεια των αθλητών και των αθλητριών να πετύχουν μεγάλες επιδόσεις. Σε αυτήν την προσπάθειά μας πορευόμαστε από κοινού με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τους συνεργάτες του με κοινό όραμα να αποτελέσει η 8η Μαρτίου μια μεγάλη, όμορφη γιορτή του αθλητισμού και του πολιτισμού».

Η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της ERGO, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη, ανέφερε: «Η ERGO Ασφαλιστική στηρίζει σταθερά τον ΣΕΓΑΣ ήδη από το 2011 και ως Μεγάλος Χορηγός του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας από το 2014, βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό των δρομέων και της ευρύτερης δρομικής κοινότητας. Μέσα από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας ζωής όπως την ονειρευόμαστε και με το μήνυμα “ERGO για όλους”, προσκαλούμε όλους να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής του αθλητισμού».

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας 2026 ξεκίνησε – από σήμερα οι εγγραφές, ραντεβού στις 8 Μαρτίου

Το πράσινο φως για το άνοιγμα των εγγραφών για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας, έδωσαν σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα. 30.000 είναι οι διαθέσιμες θέσεις και για τις τέσσερις διαδρομές του φετινού αγώνα που θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και είναι, όπως κάθε χρόνο, αφιερωμένος στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με το 2025, γεγονός που φανερώνει τη μεγάλη δυναμική του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, του κορυφαίου δρομικού γεγονότος που διεξάγεται αποκλειστικά εντός των ορίων του Δήμου.

Οι διαθέσιμες θέσεις για τη διαδρομή τουΗμιμαραθωνίου, ο οποίος έχει ως μεγάλο χορηγό την ERGO, είναι 12.000, αυξημένες κατά 3.000 σε σχέση με το 2025.

Στον αγώνα δρόμου 5 χλμ. ΟΠΑΠ, οι 12.000 θέσεις του 2025 γίνονται 15.000 το 2026. Η νέα ελκυστική διαδρομή είναι σχεδιασμένη ώστε να αναδείξει περισσότερα τοπόσημα και να διευκολύνει το έργο των δρομέων. Το μεγαλύτερο τμήμα της περικλείεται στη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου, εξυπηρετώντας έτσι κι αυτός ο αγώνας την έγκαιρη αποδέσμευση των περιφερειακών οδών.

Στο Family Run Τράπεζα Πειραιώς θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν από κοινού 2.500 γονείς με τα παιδιά τους, έναντι 2.000 το 2025.

Τέλος, 500 επιπλέον θέσεις θα είναι διαθέσιμες για τον αγώνα Special Olympics Hellas και ΑμεΑ COSMOTE TELEKOM.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων και η ERGO HalfMarathon Expo της διοργάνωσης, θα φιλοξενηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου (Taekwondo).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.athinahalfmarathon.gr

