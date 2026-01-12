Στα «λευκά» αρκετές περιοχές της χώρας – Πού χιονίζει, πώς λειτουργούν τα σχολεία – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Το κρύο είναι τσουχτερό παντού τη Δευτέρα ωστόσο δεν είδαν όλες οι περιοχές της χώρας «άσπρη» μέρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο χιόνια έπεσαν τόσο στην Πάρνηθα, την Αρναία Χαλκιδικής, τη Στενή Εύβοιας, το Καρπενήσι, την Ορεστιάδα, όσο και σε Ζάκυνθο, Σέρρες, Μεσσηνία και άλλες περιοχές.

Ειδικότερα, χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ηπειρωτικής χώρας (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα), σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες), από νωρίς το πρωί σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της), και στα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, καταγράφεται από τις πρωινές, ενώ θα σημειωθεί και τις βραδινές ώρες. Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις οι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες.

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες με τις χιονισμένες περιοχές:

Πάρνηθα

Θήβα

Σέρρες

Λακωνία

Ζάκυνθο

Ανδρίτσαινα

Άγιον Όρος

Ηλεία

Χωριό Λαμπεία – Ηλεία

Τρίπολη και Τρίκαλα Κορινθίας

Μεσσηνία

Λακωνία

Διδυμότειχο

Δράμα

Ορεστιάδα

Αρναία Χαλκιδικής

Κρήτη

Καβάλα

Καιρός: Πώς κινείται η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών προβλέπεται μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά – ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές – ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων).

Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 00 (μηδέν) βαθμούς Κελσίου.

Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 13 και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Κρήτη: Ακινητοποιήθηκαν αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης

Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση, όπως και χιονόπτωση σε ορεινές περιοχές, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη. Ο υδράργυρος κυμαίνεται από 8-9 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια του νησιού, ενώ κατά διαστήματα εκδηλώνονται έντονες χαλαζοπτώσεις, που νωρίτερα προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Στην περιοχή του Σκαλανίου ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα για όση ώρα διήρκησε η έντονη χαλαζόπτωση.

Έντονα φαινόμενα και χιονόπτωση καταγράφηκε σε περιοχές, όπως τα Πεζά και οι Άγιες Παρασκιές, με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη να εξηγεί πως οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεχτικοί.

«Όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Κρήτης είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα για να παρέμβει όπου χρειαστεί. Ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και κυρίως σε πιο ορεινές περιοχές, καλό είναι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Συριγωνάκης.

Σε ό,τι αφορά το Οροπέδιο Λασιθίου, αν και η θερμοκρασία έχει πέσει και υπάρχει συχνή χαλαζόπτωση, χιονισμένο είναι το τοπίο, προς ώρας, μόνο στα πολύ ορεινά.

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά

Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου έχει ανασταλεί η δια ζώσης λειτουργία σχολείων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, για την εφαρμογή τηλεκπαίδευσης, ενώ παράλληλα το υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά την Δευτέρα, από πλευράς υπουργείου Παιδείας, καθώς, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

«Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον κ. Παπαδομαρκάκη σχετικά με την τηλεκπαίδευση και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Καβάλα: Αλυσίδες στα ορεινά και κλειστά σχολεία σε Δράμα και Ξάνθη

Κλειστά παρέμειναν τη Δευτέρα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στους δήμους Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου, με σχετικές αποφάσεις των κατά τόπους δημάρχων, λόγω της χιονόπτωσης και των καιρικών φαινομένων που επικρατούν από το βράδυ της Κυριακής.

Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία και στον ορεινό δήμο Μύκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, λόγω της χιονόπτωσης που επικρατεί στην περιοχή μέχρι και αυτή την ώρα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κίνηση των αυτοκινήτων στο ορεινό οδικό δίκτυο της Δράμας, ενώ από την τροχαία γίνεται σύσταση για χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στο ορεινό οδικό δίκτυο του Κάτω Νευροκοπίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η ασθενής χιονόπτωση στα αστικά κέντρα της Καβάλας, της Δράμας και της Ξάνθης δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, με ανακοινώσεις τους, οι δήμοι και τα τμήματα Τροχαίας των Αστυνομικών Διευθύνσεων συστήνουν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, λόγω του παγετού.

Η χιονόπτωση που ξεκίνησε στα ορεινά της Ξάνθης και της Δράμας, αργά το απόγευμα Κυριακής και διήρκεσε όλη τη νύχτα, προσέφερε σε μικρούς και μεγάλους μοναδικής ομορφιάς εικόνες της φύσης με την έναρξη της εβδομάδας.

Στερεά Ελλάδα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται από χθες βράδυ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, καθώς η ραγδαία επιδείνωση του καιρού φέρνει κύμα ψύχους, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις βόρειους ανέμους.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες οι πρώτες χιονοπτώσεις έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά, ενώ σταδιακά η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Παράλληλα, οι πολύ ισχυροί άνεμοι και η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας δημιουργούν συνθήκες παγετού, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και στις μετακινήσεις.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε προληπτικά μέτρα, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στον δήμο Δομοκού, με απόφαση του δημάρχου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο δεν λειτούργησαν δια ζώσης τη Δευτέρα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Όπως επισημάνθηκε, η απόφαση συνδέεται και με την ανάγκη ολοκλήρωσης εργασιών συντήρησης στα συστήματα θέρμανσης, ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στον δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις 10:00 το πρωί, προκειμένου να αποφευχθούν οι πρωινές ώρες παγετού και οι επικίνδυνες μετακινήσεις. Αντίστοιχα, στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στις κοινότητες Αγίας Σοφίας, Στενής και Στροπώνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ στα Πολιτικά τα σχολεία παραμένουν κλειστά και εξαιτίας διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Οι υπηρεσίες της περιφέρειας και οι δήμοι έχουν θέσει σε ετοιμότητα τα μηχανήματα αποχιονισμού και το προσωπικό τους, ώστε να παρέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.

Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική

Για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.

