12.01.2026
12.01.2026 14:30

Στα λευκά η Πάρνηθα – Το έστρωσε σε Μπάφι και Φλαμπούρι (photos/video)

Η Πάρνηθα καλωσόρισε το πρώτο χιόνι της χρονιάς που την έντυσε στα λευκά.

Λόγω της χιονόπτωσης που ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας το έσρωσε στα ορειβατικά καταφύγια Μπάφι και Φλαμπούρι.

Πολλοί ήταν οι Αθηναίοι που έσπευσαν να χαρούν το χιόνι και να φωτογραφηθούν στο μαγικό τοπίο..

φωτογραφίες eurokinissi

