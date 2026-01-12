Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια στην Αττική – Πού έδειξε το θερμόμετρο -15 βαθμούς Κελσίου

Με τσουχτερό κρύο ξεκίνησε η εβδομάδα, καθώς η θερμοκρασία σημείωσε μεγάλη πτώση σε όλη τη χώρα.

Την ίδια ώρα, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ηπειρωτικής χώρας (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα), αλλά και σε πεδινά.

Ωτόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ο καιρός είναι περισσότερο ήπιος απο ότι αναμενόταν – ή απ΄όσο είχαν προεξοφλήσει ορισμένοι μετεωρολόγοι – στην Αττική, αφού ναι μεν κάνει κάνει κρύο αλλά δεν υπάρχει ούτε… υποψία χιονιού. Υπενθυμίζουμε ότι κάποιοι μετεωρολογοι περιμένανε «χιόνια μέχρι τη θάλασσα».

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις αναμένονται ελαφρές χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι, στα ορεινά της Πάρνηθας, και της Πεντέλης έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Τι λέει ο Τσατραφύλλιας για την Αττική

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει σε ανάρτησή του ότι η είσοδος του χιονιά στην Αττική δεν θα έχει ιδιαίτερη δυναμική.

Όπως σημειώνει, τα υψόμετρα χιονόπτωσης –και όχι χιονόστρωσης– τις επόμενες 24 ώρες αφορούν κυρίως περιοχές όπως η Εύβοια, η Καβάλα, η Θάσος, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Για την Αττική επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα είναι λίγα και παροδικά, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Πιθανότητες χιονόπτωσης στην Αττική, επιμένει ο Μαρουσάκης

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης παρουσιάζει αυξημένες πιθανότητες χιονόπτωσης στον νομό Αττικής έως και το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το ποσοστό για γενικευμένες και τοπικά έντονες χιονοπτώσεις φτάνει το 75%, ενώ το ενδεχόμενο πιο ήπιων και περιορισμένων φαινομένων εκτιμάται στο 25%. Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δουν αξιόλογες χιονοπτώσεις είναι η ανατολική, βόρεια και βορειοδυτική Αττική.

Ενδεικτικά, το υψόμετρο χιονόπτωσης τοποθετείται στα 200–300 μέτρα, ενώ το υψόμετρο χιονόστρωσης από τα 500 μέτρα και πάνω.

Αύριο Τρίτη, θα ξημερώσει στην Αθήνα, και ειδικά στα βόρεια προάστια με το θερμόμετρο να δείχνει -3 βαθμούς Κελσίου.

Από αύριο το μεσημέρι, σύμφωνα πάντα με τις προγνώσεις, το κρύο αναμένεται να αρχίσει να μαλακώνει, για να φτάσει την Πέμπτη στους 17 ή και 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 12/01 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ πολύ ισχυρός ήταν στα ορεινά όπου τοι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου.

Στον χάρτη του Meteo που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες τοι πρωί της Δευτέρας 12/01.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα παρουσιάσει στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές – ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων).

Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία νεφώσεις με χιονόνερο, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και στα ανατολικά τμήματα της κεντρική Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές – ημιορεινές και πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων).

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία (πλην Χαλκιδικής και ανατολικών τμημάτων) λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες με χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και γρήγορα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Η ελάχιστη από -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη από 04 έως 05 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Στη Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και η μέγιστη από 02 έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και των Σποράδων με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα) καθώς και στα πεδινά της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της).

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης, όπου από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και στην Κρήτη αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε πεδινές περιοχές των νήσων Λήμνου, Λέσβου και Χίου. Στα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νοτιοανατολικά από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία αν και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 05 με 07 βαθμούς, στα κεντρικά τους 08 με 11 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, την Κρήτη και τη Θράκη. Τοπικα περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

