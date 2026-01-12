search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 12:10

Γυναικοκτονία εγκύου στη Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Μάιο το Εφετείο – Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος

12.01.2026 12:10
mourati_georgia

Αναβλήθηκε για τον προσεχή Μάιο η δίκη στο Εφετείο για τη γυναικοκτονία της 41 ετών εγκύου, Γεωργίας Μουράτη το πτώμα της οποίας είχε βρεθεί τον Ιανουάριο του 2024 μέσα σε μπαούλο, σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι ο 41 ετών σύντροφος (τότε) της παθούσας και ο 36χρονος φίλος του, οι οποίοι πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15ετή κάθειρξη. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου εισήχθη η υπόθεση, ανέβαλε την εκδίκασή της, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης που επικαλέστηκε κώλυμα.

Το έγκλημα διαπράχθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2024, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο κατηγορούμενος σύντροφος, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και το κίνητρο φαίνεται πως ήταν η ληστεία. Η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στην 7η εβδομάδα της κύησης, εντοπίστηκε μία εβδομάδα αργότερα, ύστερα από υπόδειξη του 36χρονου φίλου, που απευθυνόμενος στην ΕΛ.ΑΣ. ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η σορός της έφερε θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι στην τραχηλική χώρα και στον αυχένα.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δύο κατηγορούμενους να μεταφέρουν το μπαούλο και να πετάνε μετά το έγκλημα διάφορα αντικείμενα σε κάδους απορριμμάτων -μεταξύ αυτών κι ένα στρώμα, πάνω στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος της δολοφονηθείσας. Είχε προηγηθεί η προσπάθεια του 41 ετών συντρόφου της να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, στέλνοντας διάφορα μηνύματα με δήθεν αποστολέα τη γυναίκα.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας, έκρινε ένοχους (σε πρώτο βαθμό) τους δύο άντρες για ανθρωποκτονία με δόλο, διακοπή κύησης, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Έκτοτε βρίσκονται έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης.

Στις απολογίες τους, οι δύο καταδικασθέντες αποποιήθηκαν τις ποινικές τους ευθύνες, υποδεικνύοντας ο ένας τον άλλον ως δολοφόνο της παθούσας.

«Πήρα την αγωγή μου και κοιμήθηκα […] Όταν ξύπνησα την επόμενη μέρα, η Γεωργία έλειπε», ανέφερε ο κατηγορούμενος σύντροφος, η οποία ήταν και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού. Από την πλευρά του, ο συγκατηγορούμενος φίλος του ανέφερε ότι δέχθηκε να συμμετάσχει σε μία «σκηνοθετημένη» ληστεία, επειδή είχε ανάγκη τα χρήματα, αλλά δεν ήθελε να προκαλέσει κακό στη γυναίκα.

Διαβάστε επίσης:

Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό την ώρα που του έκοβε κλήση!

Θρήνος στη Ρόδο – Νεκρό το μωρό που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Ηράκλειο

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nekrotafeio-dentro-alexandroupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

pakistan new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

spencer-pratt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

dentro_lamia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Λαμία – Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου (photos/video)

marinakis_2702_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:22
nekrotafeio-dentro-alexandroupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

pakistan new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

spencer-pratt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

1 / 3