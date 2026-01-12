search
12.01.2026 10:53

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

12.01.2026 10:53
Για τις 18 Σεπτεμβρίου του 2026 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο της Ρούλας Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Πρωτόδικα, η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δολοφόνησε την 8χρονη κόρη της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται.

Για το ίδιο αδίκημα έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια και για τις δολοφονίες των άλλων δυο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου η πλευρά της κατηγορούμενης μητέρας ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει άμεσα η δίκη.

Συγκεκριμένα, η δικηγόρος της 37χρονης Βάσω Πανταζή – η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια –, ζήτησε τη αναβολή της δίκης, καθώς έπρεπε να παρασταθεί σήμερα στη Λάρισα στη δίκη για τα βίντεο στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς και σε άλλες δικές στις οποίες πρέπει να παρίσταται το επόμενο διάστημα (δίκη Χρυσής Αυγής, δίκη Λυγγερίδη κ.α.).

Το δικαστήριο μετά από σχετική εισαγγελική εισήγηση αποφάσισε την αναβολή της δίκης.

Το «παρών» στο δικαστήριο έδωσε ο πρώην σύζυγος της Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης.

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός δασκάλας από τον σύντροφό της

Χωρίς ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη: Αύριο ξεκινάει η 48ωρη απεργία των αυτοκινητιστών

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

