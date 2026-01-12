search
12.01.2026 10:45

Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός δασκάλας από τον σύντροφό της

12.01.2026 10:45
endooikogeneiaki_via
@pixabay

Σοκαριστικές στιγμές έζησε μία γυναίκα στην Εύβοια, όταν δέχτηκε επίθεση από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με το eviathema, ο 22χρονος άνδρας, επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του, δασκάλα στο επάγγελμα «για λόγους ζηλοτυπίας».

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στο Μαρμάρι.

Η κατάληξη του επεισοδίου βρήκε την άτυχη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου και διακομίστηκε φέροντας πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε.

Οι γιατροί της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, με την γυναίκα να κινείται άμεσα νομικά εναντίον του δράστη.

Η υποβολή μήνυσης δρομολόγησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρχές, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 37χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, προσθέτοντας ακόμη ένα περιστατικό στη μαύρη λίστα της έμφυλης βίας.

1 / 3