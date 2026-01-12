Χρήστος Πολίτης: Σήμερα στη Ριτσώνα το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό – Η επιθυμία της οικογένειας

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Πολίτη θα πουν σήμερα (12/1) φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες του ηθοποιού ο οποίος έφυγε από τη ζωή, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στις 16:00 σε κλειστό κύκλο, έπειτα από σχετική επιθυμία της οικογένειας.

Όπως έγινε γνωστό, τον ηθοποιό βρήκε νεκρό στο σπίτι του ο αδελφός του, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο Χρήστος Πολίτης φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εξαιτίας των οποίων ο ίδιος είχε απομονωθεί τον τελευταίο χρόνο της ζωής του.

Το άγνωστο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αδελφός του, ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αναπνευστικό του, το οποίο φαίνεται ότι επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας του.

«Ο αδελφός μου είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα. Αγαπούσε το θέατρο και ήταν σεμνός άνθρωπος. Όύτε συνεντεύξεις έδινε, ούτε ανακάτευε την οικογένειά του, ούτε τίποτα. Ήταν εργάτης του θεάτρου. Όλοι έλεγαν τα καλύτερα λόγια, για το ήθος του, για το ταλέντο του, για τη σεμνότητά του. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί για να μην έχει καμία σχέση με κανέναν. Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα. ”Έφυγε” τη Δευτέρα. Τις τελευταίες μέρες είχα επικοινωνία μαζί του. Πάντα ήμαστε δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, τα οποία τα είχε σαν παιδιά του. Εγώ τον εντόπισα στο σπίτι. Ήταν δύσκολο. Όσο και να ήθελε να ήταν μόνος του, ήταν πάντοτε κοντά» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αδερφός του.

