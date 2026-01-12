search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 09:29

Χρήστος Πολίτης: Σήμερα στη Ριτσώνα το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό – Η επιθυμία της οικογένειας

12.01.2026 09:29
xristos-politis

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Πολίτη θα πουν σήμερα (12/1) φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες του ηθοποιού ο οποίος έφυγε από τη ζωή, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στις 16:00 σε κλειστό κύκλο, έπειτα από σχετική επιθυμία της οικογένειας.

Όπως έγινε γνωστό, τον ηθοποιό βρήκε νεκρό στο σπίτι του ο αδελφός του, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο Χρήστος Πολίτης φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εξαιτίας των οποίων ο ίδιος είχε απομονωθεί τον τελευταίο χρόνο της ζωής του.

Το άγνωστο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αδελφός του, ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αναπνευστικό του, το οποίο φαίνεται ότι επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας του.

«Ο αδελφός μου είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα. Αγαπούσε το θέατρο και ήταν σεμνός άνθρωπος. Όύτε συνεντεύξεις έδινε, ούτε ανακάτευε την οικογένειά του, ούτε τίποτα. Ήταν εργάτης του θεάτρου. Όλοι έλεγαν τα καλύτερα λόγια, για το ήθος του, για το ταλέντο του, για τη σεμνότητά του. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί για να μην έχει καμία σχέση με κανέναν. Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα. ”Έφυγε” τη Δευτέρα. Τις τελευταίες μέρες είχα επικοινωνία μαζί του. Πάντα ήμαστε δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, τα οποία τα είχε σαν παιδιά του. Εγώ τον εντόπισα στο σπίτι. Ήταν δύσκολο. Όσο και να ήθελε να ήταν μόνος του, ήταν πάντοτε κοντά» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αδερφός του.

Διαβάστε επίσης:

Σέρρες: Νέα στοιχεία για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου – Σπαρακτική έκκληση από την αδελφή του – «Όποιος γνωρίζει κάτι να μιλήσει, μην φοβηθεί»

Δολοφονία Δώρας Ζέμπερη: Αποζημίωση 150.000 ευρώ στον πατέρα της γιατί δεν υπήρχε φύλαξη στο νεκροταφείο

Θρίλερ με την εξαφανιση της 16χρονης από την Πάτρα – Ενδείξεις ότι βρίσκεται στην Αθήνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEKPY photo_M.Moustakas
BUSINESS

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

halfnote
ADVERTORIAL

Φένια Παπαδόδημα και Human Touch έρχονται στο Half Note Jazz Club

fisikotherapeutis
ΥΓΕΙΑ

ΠΦΣ: «Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων»

alterlife
ADVERTORIAL

Η ALTERLIFE πιστοποιείται από τον οργανισμό Great Place to Work® – Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία

chrises-sfaires1-new
LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις, οι «viral» γκριμάτσες του ΝτιΚάπριο και το φιλί του Τιμοτέ Σαλαμέ στην Κάιλι Τζένερ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:50
SEKPY photo_M.Moustakas
BUSINESS

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

halfnote
ADVERTORIAL

Φένια Παπαδόδημα και Human Touch έρχονται στο Half Note Jazz Club

fisikotherapeutis
ΥΓΕΙΑ

ΠΦΣ: «Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων»

1 / 3