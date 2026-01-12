search
ΕΛΛΑΔΑ

12.01.2026 09:24

Άγιος Δημήτριος: Πυροβόλησαν πατέρα και γιο έξω από το ψητοπωλείο τους

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς και δύο τραυματίες σημειώθηκε μετά τις 2 τα ξημερώματα σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, τρία άτομα που επέβαιναν σε Ι.Χ. πυροβόλησαν τους ιδιοκτήτες του σουβλατζίδικου (πατέρα και γιο) 70 και 39 ετών.

Ο 70χρονος έχει τραύμα στο πόδι και ο γιος σε μηρό και γάμπα ενώ τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική κλινική.

Οι δράστες μετά το περιστατικό εξαφανίστηκαν και αναζητούνται.

Την έρευνα για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η Αστυνομία απέκλεισε το σημείο και εντόπισε 4 κάλυκες των 9mm, πού θα εξεταστούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Παράλληλα, το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ξεκίνησε να συλλέγει μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας. 

