Άγιος Δημήτριος: Πυροβόλησαν πατέρα και γιο έξω από το ψητοπωλείο τους

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς και δύο τραυματίες σημειώθηκε μετά τις 2 τα ξημερώματα σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, τρία άτομα που επέβαιναν σε Ι.Χ. πυροβόλησαν τους ιδιοκτήτες του σουβλατζίδικου (πατέρα και γιο) 70 και 39 ετών.

Ο 70χρονος έχει τραύμα στο πόδι και ο γιος σε μηρό και γάμπα ενώ τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική κλινική.

Οι δράστες μετά το περιστατικό εξαφανίστηκαν και αναζητούνται.

Την έρευνα για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η Αστυνομία απέκλεισε το σημείο και εντόπισε 4 κάλυκες των 9mm, πού θα εξεταστούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Παράλληλα, το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ξεκίνησε να συλλέγει μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Σέρρες: Νέα στοιχεία για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου – Σπαρακτική έκκληση από την αδελφή του – «Όποιος γνωρίζει κάτι να μιλήσει, μην φοβηθεί»

Δολοφονία Δώρας Ζέμπερη: Αποζημίωση 150.000 ευρώ στον πατέρα της γιατί δεν υπήρχε φύλαξη στο νεκροταφείο

Θρίλερ με την εξαφανιση της 16χρονης από την Πάτρα – Ενδείξεις ότι βρίσκεται στην Αθήνα