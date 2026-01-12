search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 10:23

Χωρίς ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη: Αύριο ξεκινάει η 48ωρη απεργία των αυτοκινητιστών

12.01.2026 10:23
taxi apergia new

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αθήνα την Τρίτη και την Τετάρτη καθώς οι αυτοκινητιστές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία.

Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με βασικό λόγο την έντονη αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, οι αυτοκινητιστές ενδέχεται να προχωρήσουν και σε άλλες 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες.

Οπως είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, οι απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκινούν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, θα είναι επαναλαμβανόμενες 48ωρες.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή της, δίνοντας ενδεχομένως πανελλαδικό χαρακτήρα στις κινητοποιήσεις.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ τόνισε ότι οι οδηγοί ταξί δεν κινητοποιούνται για συντεχνιακά αιτήματα, αλλά, όπως είπε, για τη διατήρηση της δουλειάς τους, την οποία χαρακτήρισε κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της δημόσιας μεταφοράς και με συγκεκριμένους κανόνες.

Διαβάστε επίσης

Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια – Έντονο κύμα ψύχους «σαρώνει» τη χώρα

Χρήστος Πολίτης: Σήμερα στη Ριτσώνα το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό – Η επιθυμία της οικογένειας

Άγιος Δημήτριος: Πυροβόλησαν πατέρα και γιο έξω από το ψητοπωλείο τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fisikotherapeutis
ΥΓΕΙΑ

ΠΦΣ: «Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων»

alterlife
ADVERTORIAL

Η ALTERLIFE πιστοποιείται από τον οργανισμό Great Place to Work® – Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία

chrises-sfaires1-new
LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις, οι «viral» γκριμάτσες του ΝτιΚάπριο και το φιλί του Τιμοτέ Σαλαμέ στην Κάιλι Τζένερ (Video)

euroleague_adv
ADVERTORIAL

Μπασκετική πανδαισία με EuroLeague, τις εκτός έδρας αποστολές των «αιωνίων» & ισπανικό «El Clasico», EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

survivor_athinaioi-eparchiotes_1512_1920-1080_new
MEDIA

SUVIVOR 2026: Μια απ’ τα ίδια με άλλο περιτύλιγμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:45
fisikotherapeutis
ΥΓΕΙΑ

ΠΦΣ: «Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων»

alterlife
ADVERTORIAL

Η ALTERLIFE πιστοποιείται από τον οργανισμό Great Place to Work® – Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία

chrises-sfaires1-new
LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις, οι «viral» γκριμάτσες του ΝτιΚάπριο και το φιλί του Τιμοτέ Σαλαμέ στην Κάιλι Τζένερ (Video)

1 / 3