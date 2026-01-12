Χωρίς ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη: Αύριο ξεκινάει η 48ωρη απεργία των αυτοκινητιστών

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αθήνα την Τρίτη και την Τετάρτη καθώς οι αυτοκινητιστές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία.

Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με βασικό λόγο την έντονη αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, οι αυτοκινητιστές ενδέχεται να προχωρήσουν και σε άλλες 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες.

Οπως είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, οι απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκινούν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, θα είναι επαναλαμβανόμενες 48ωρες.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή της, δίνοντας ενδεχομένως πανελλαδικό χαρακτήρα στις κινητοποιήσεις.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ τόνισε ότι οι οδηγοί ταξί δεν κινητοποιούνται για συντεχνιακά αιτήματα, αλλά, όπως είπε, για τη διατήρηση της δουλειάς τους, την οποία χαρακτήρισε κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της δημόσιας μεταφοράς και με συγκεκριμένους κανόνες.

