12.01.2026 09:22

Στο Εφετείο η Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

12.01.2026 09:22
roula_pispiriggou_new

Στο Εφετείο Αθηνών έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί η Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης θανάτου της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η διαδικασία είχε αναβληθεί για σήμερα (12/1), προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης Βάσω Πανταζή – η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια – να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δολοφόνησε την 8χρονη κόρη της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται.

Τέλος, η 37χρονη έχει καταδικαστεί (τον περασμένο Μάρτιο) σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

