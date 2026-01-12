Θεσσαλονίκη: Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη λόγω ερωτικής αντιζηλίας στην Καμάρα – Κατέγραψαν την επίθεση σε βίντεο

Ένα περιστατικό επίθεσης σε βάρος ανήλικης, η οποία σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν οι αρχές, έπειτα από επισταμένη έρευνα.

Την άγρια επίθεση δέχτηκε μία 14χρονη στην περιοχή της Καμάρας. Ως δράστες της επίθεσης ταυτοποιήθηκαν τέσσερα ανήλικα άτομα ενώ σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όλα ξεκίνησαν από ερωτική αντιζηλία.

Μετά από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις νεαροί, τρεις κοπέλες (17, 13, 12 ετών) κι ένα αγόρι ηλικίας 15 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα συγκεκριμένα άτομα προσέγγισαν την ανήλικη κι έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό, τρεις εξ αυτών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, εξυβρίζοντας και απειλώντας την ταυτόχρονα, ενώ το τέταρτο άτομο βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αφορά, κατά περίπτωση, τις πράξεις της απλής σωματικής βλάβης, της απειλής, της εξύβρισης και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

