12.01.2026 08:55

«Βόμβα» από Αλειφτήρα: Ζητάμε ο πρωθυπουργός να δει επιτροπή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων – Ειδάλλως δεν πάμε Μαξίμου

12.01.2026 08:55
Νέα τροπή παίρνει η κρίσιμη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τους συναρμόδιους υπουργούς, αύριο το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε ότι – μετά την χθεσινή προσαρμογή στις συναντήσεις που έκανε η κυβέρνηση, δηλαδή, να δεχθεί διαδοχικά δύο 20μελείς αντιπροσωπείες – οι αγρότες τους οποίους εκπροσωπεί ζητούν από τον πρωθυπουργό να συναντηθεί με 25μελή αντιπροσωπεία παραγωγών και 10μελή αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, αλιέων, κ.λπ.

Ο Σ. Αλειφτήρας δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή είναι ανεξάρτητη από τη συνάντηση με 20μελή επιτροπή από άλλα «μπλόκα» (τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιδιώκουν λήξη των κινητοποιήσεων και αποδοχή των προτάσεων της κυβέρνησης) που ούτως ή άλλως θα πραγματοποιηθεί και ότι αν υπάρξει χωροταξικό πρόβλημα, μπορει ο πρωθυπουργός να δει χωριστά τους αγρότες και χωριστά τους κτηνοτρόφους.

Μάλιστα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι αν η κυβέρνηση δεν συμφωνήσει με αυτή τη διευθέτηση, τότε ίσως οι αγρότες που εκπροσωπεί να μην πάνε καθόλου στη συνάντηση. Ούτως ή άλλως, πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Τώρα μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια διευθέτηση.

