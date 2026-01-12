«Βόμβα» από Αλειφτήρα: Ζητάμε ο πρωθυπουργός να δει επιτροπή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων – Ειδάλλως δεν πάμε Μαξίμου

Νέα τροπή παίρνει η κρίσιμη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τους συναρμόδιους υπουργούς, αύριο το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε ότι – μετά την χθεσινή προσαρμογή στις συναντήσεις που έκανε η κυβέρνηση, δηλαδή, να δεχθεί διαδοχικά δύο 20μελείς αντιπροσωπείες – οι αγρότες τους οποίους εκπροσωπεί ζητούν από τον πρωθυπουργό να συναντηθεί με 25μελή αντιπροσωπεία παραγωγών και 10μελή αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, αλιέων, κ.λπ.

Ο Σ. Αλειφτήρας δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή είναι ανεξάρτητη από τη συνάντηση με 20μελή επιτροπή από άλλα «μπλόκα» (τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιδιώκουν λήξη των κινητοποιήσεων και αποδοχή των προτάσεων της κυβέρνησης) που ούτως ή άλλως θα πραγματοποιηθεί και ότι αν υπάρξει χωροταξικό πρόβλημα, μπορει ο πρωθυπουργός να δει χωριστά τους αγρότες και χωριστά τους κτηνοτρόφους.

Μάλιστα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι αν η κυβέρνηση δεν συμφωνήσει με αυτή τη διευθέτηση, τότε ίσως οι αγρότες που εκπροσωπεί να μην πάνε καθόλου στη συνάντηση. Ούτως ή άλλως, πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Τώρα μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια διευθέτηση.

Διαβάστε επίσης

Δολοφονία Δώρας Ζέμπερη: Αποζημίωση 150.000 ευρώ στον πατέρα της γιατί δεν υπήρχε φύλαξη στο νεκροταφείο

Θρίλερ με την εξαφανιση της 16χρονης από την Πάτρα – Ενδείξεις ότι βρίσκεται στην Αθήνα

Κρήτη: Απολογείται σήμερα ο πατέρας που κακοποιούσε τις κόρες του στη Μεσαρά, ελεύθερη η μάνα