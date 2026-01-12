Αγροτικό: Πυρετός στην κυβέρνηση για το ραντεβού της Τρίτης στο Μαξίμου – Διπλή συνάντηση λόγω… ασυμφωνίας στην εκπροσώπηση

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» βρίσκεται το κυβερνητικό επιτελείο ενόψει της κρίσιμης συνάντησης στη μία το μεσημέρι της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με την αντιπροσωπεία των αγροτών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για περισσότερες από 40 ημέρες.

Μπορεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, να απουσιάζει σήμερα για επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Πέδρο Σάντσεθ, και τον Ισπανό μονάρχη, βασιλιά Φίλιππο τον 6ο, ωστόσο όλοι οι εμπλεκόμενοι υπουργοί βρίσκονται «επί ποδός πολέμου», προετοιμάζοντας μια συνάντηση που θα κρίνει πολλά – όχι μόνο για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας, αλλά συνολικά για το πώς θα διαμορφωθεί από τούδε το πολιτικό κλίμα.

Η κυβέρνηση θεωρεί ως καλό σημάδι το γεγονός ότι στις συνελεύσεις των μπλόκων αποφασίστηκε στην Αθήνα να κατέβουν οι αντιπροσωπείες των αγροτών και όχι τα τρακτέρ – ένα σενάριο που «είχε παίξει» την Παρασκευή – εκτιμώντας ότι δείχνει διάθεση συνεννόησης των δύο πλευρών και όχι σύγκρουσης.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της διατήρησης του καλού κλίματος, κυβερνητικές πηγές ενημέρωσαν το βράδυ της Κυριακής πως, παρότι πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, η κυβέρνηση δέχθηκε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ωστόσο, το μήνυμα που στέλνεται είναι ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν «κλείσει» και ότι αιτήματα, όπως για μη κύρωση της συμφωνίας της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur, είναι εκτός ατζέντας, αν και υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες για τα ελληνικά προϊόντα. Οι υπάρχουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα… τυράκι που η κυβέρνηση μπορεί να έχει κρατημένο για τη συνάντηση με τις αντιπροσωπείες των αγροτών είναι αυτό της επιτάχυνσης της εφαρμογής κάποιων από τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν – π.χ. της επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντίρρηση να υπάρξουν και κάποιες μικρές βελτιώσεις στα μέτρα (χωρίς, πάντως, δημοσιονομικές συνέπειες) και ότι υπάρχει διάθεση ευρεία συζήτηση για τα θεσμικά αιτήματα των αγροτών (πάντα εντός του πλαισίου που τέθηκε από τους υπουργούς την περασμένη Τετάρτη), με κυβερνητικούς παράγοντες να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο για τον πρωτογενή τομέα της χώρας που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός και που αναμένεται να αρχίσει οσονούπω.

Το μήνυμα που η κυβέρνηση στέλνει στους αγρότες προσπάθησε να συμπυκνώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα κι αυτό δεν είναι απλώς μια αποστροφή. Είναι γεγονός», αλλά και λέγοντας ότι «δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους σε μια δημόσια κόντρα. Αναζητούμε τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει στον αγρότη να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως οι υπόλοιποι πολίτες να αισθάνονται ότι “πληρώνουν το μάρμαρο”».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη για το 2026 ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Κ. Μητσοτάκης δεν έκανε καμία αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ωστόσο, αναφέρθηκε στη συμφωνία της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών, η οποία οδήγησε σε αποκλιμάκωση τις κινητοποιήσεις τους, γράφοντας με νόημα ότι «την Τετάρτη, στη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών, επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού, ως αποτέλεσμα ενός διαλόγου που κράτησε σχεδόν τέσσερις μήνες».

Πάντως, κυβερνητικές πηγές παραδέχονται ότι είναι ακόμα νωρίς να κριθεί αν βαίνουμε προς εκτόνωση της κρίσης, καθώς το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες είναι ότι αντιμετωπίζουν υπαρξιακό πρόβλημα και ότι δύσκολα θα κάνουν πίσω σε αιτήματα που θεωρούν ζωτικής σημασίας.

