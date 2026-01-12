search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 09:50

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

12.01.2026 09:50
xioni-sxoleio

Με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό, θα συνεχίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων.

Αυτό αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Διαβάστε επίσης:

Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια – Έντονο κύμα ψύχους «σαρώνει» τη χώρα

Χρήστος Πολίτης: Σήμερα στη Ριτσώνα το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό – Η επιθυμία της οικογένειας

Άγιος Δημήτριος: Πυροβόλησαν πατέρα και γιο έξω από το ψητοπωλείο τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xioni new
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια στην Αττική – Πού έδειξε το θερμόμετρο -15 βαθμούς Κελσίου

mourati_georgia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία εγκύου στη Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Μάιο το Εφετείο – Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος

tsolakidis vasileios – new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οικουμενικός ανταγωνισμός και δημοκρατία

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό την ώρα που του έκοβε κλήση!

FARANTOURIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για σχέση με το κόμμα Καρυστιανού: «Μην προεξοφλείτε τίποτα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:12
xioni new
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια στην Αττική – Πού έδειξε το θερμόμετρο -15 βαθμούς Κελσίου

mourati_georgia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία εγκύου στη Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Μάιο το Εφετείο – Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος

tsolakidis vasileios – new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οικουμενικός ανταγωνισμός και δημοκρατία

1 / 3