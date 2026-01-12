search
12.01.2026 11:17

Θρήνος στη Ρόδο – Νεκρό το μωρό που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Ηράκλειο

12.01.2026 11:17
moro_1012_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ένα νεογέννητο μωρό μόλις λίγων ωρών έχασε τη μάχη για τη ζωή του, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του.

Σύμφωνα με το neakriti, το βρέφος γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο της Ρόδου, όμως αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίσουν την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Την Κυριακή το πρωί οργανώθηκε αεροδιακομιδή, το οποίο μετέφερε το μωρό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παρέλαβε και το μετέφερε στις μονάδες εντατικής φροντίδας.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, δυστυχώς το βρέφος δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγες ώρες μετά.

