search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 18:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 15:52

Η πολική φωτοβολίδα… και η στρακαστρούκα: Συνεχίζεται ο πόλεμος των μετεωρολόγων για τα χιόνια στην Αττική  

12.01.2026 15:52
xioni

Χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και -14 βαθμών Κελσίου έφερε το κύμα ψύχους, που πλήττει τη χώρα και χιονοπτώσεις στα ορεινά. 

Ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης που είχα κάνει πρόγνωση για χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στην Αττική χαρακτήρισε σήμερα το φαινόμενο «πολική φωτοβολίδα» που θα περάσει σύντομα ακόμα κι αν είναι τοπικά ισχυρό. 

Πολική φωτοβολίδα …

Σύμφωνα με την νεότερη πρόγνωση του μετεωρολόγου είναι πιο πιθανό να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στο βόρειο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στρακαστρούκα …

Από την πλευρά του μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σχολίασε όλο νόημα την αλλάγη στην πρόγνωση του συναδέλφου του.  «Η πολική φωτοβολίδα εξελίσσεται σε… στρακαστρούκα» , έγραψε. 

Διαβάστε επίσης

Στα λευκά η Πάρνηθα – Το έστρωσε σε Μπάφι και Φλαμπούρι (photos/video)

Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια στην Αττική – Πού έδειξε το θερμόμετρο -15 βαθμούς Κελσίου

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kina kinito
ΚΟΣΜΟΣ

«Πέθανες;» – Η δυστοπική εφαρμογή που τσεκάρει τους νέους στην Κίνα που μένουν μόνοι τους

ekptoseis
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις: Ποιες Κυριακές θα είναι τα καταστήματα ανοιχτά

gates_skylos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Αγρίνιο: Γάτες και σκύλοι ζούσαν κλειδαμπαρωμένα χωρίς τροφή και νερό σε σπίτι

roberta metsola 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκο» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ιρανούς διπλωμάτες – Επιστολή της Μέτσολα

paramount 6654- new
MEDIA

Αγωγή της Paramount στη Warner Bros για τη συμφωνία με το Netflix

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 18:08
kina kinito
ΚΟΣΜΟΣ

«Πέθανες;» – Η δυστοπική εφαρμογή που τσεκάρει τους νέους στην Κίνα που μένουν μόνοι τους

ekptoseis
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις: Ποιες Κυριακές θα είναι τα καταστήματα ανοιχτά

gates_skylos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Αγρίνιο: Γάτες και σκύλοι ζούσαν κλειδαμπαρωμένα χωρίς τροφή και νερό σε σπίτι

1 / 3