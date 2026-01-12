Η πολική φωτοβολίδα… και η στρακαστρούκα: Συνεχίζεται ο πόλεμος των μετεωρολόγων για τα χιόνια στην Αττική  

Χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και -14 βαθμών Κελσίου έφερε το κύμα ψύχους, που πλήττει τη χώρα και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης που είχα κάνει πρόγνωση για χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στην Αττική χαρακτήρισε σήμερα το φαινόμενο «πολική φωτοβολίδα» που θα περάσει σύντομα ακόμα κι αν είναι τοπικά ισχυρό.

Πολική φωτοβολίδα …

Σύμφωνα με την νεότερη πρόγνωση του μετεωρολόγου είναι πιο πιθανό να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στο βόρειο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στρακαστρούκα …

Από την πλευρά του μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σχολίασε όλο νόημα την αλλάγη στην πρόγνωση του συναδέλφου του. «Η πολική φωτοβολίδα εξελίσσεται σε… στρακαστρούκα» , έγραψε.

Διαβάστε επίσης

Στα λευκά η Πάρνηθα – Το έστρωσε σε Μπάφι και Φλαμπούρι (photos/video)

Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια στην Αττική – Πού έδειξε το θερμόμετρο -15 βαθμούς Κελσίου

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας