Σοκαριστική κτηνωδία στο Ρέθυμνο – Σκότωσαν 17 κουτάβια

Οργή και αποτροπιασμό προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου ένα φρικτό περιστατικό, κατά το οποίο 17 κουτάβια εντοπίστηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα, στον δήμο Αμαρίου, στην περιοχή μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου.

Κάτοικοι της περιοχής και εθελοντές έχουν ήδη κινητοποιηθεί, ενώ το περιστατικό έχει τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως τονίζουν, πρόκειται για μαζική θανάτωση ζώων και όχι για μεμονωμένο γεγονός, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η κακοποίηση και θανάτωση ζώων συνιστά κακούργημα, που μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη.

Ρέθυμνο: Η ανάρτηση του φιλοζωικού συλλόγου «Ομάδα Εθελοντών Νοιάζομαι»

«Στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου, 17 κουτάβια βρέθηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα.

Η πληροφορία και οι φωτογραφίες έγιναν γνωστές σήμερα, στη πρόεδρο του φιλοζωικου συλλόγου ” Ζωόφιλοι Ρεθυμνου” κ. Νελλη Ζησιμοπούλου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, με το οποίο επικοινώνησε άμεσα, είχε ήδη ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μιλάμε για «μεμονωμένο περιστατικό».

Μιλάμε για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων. Μιλάμε για ποινικό αδίκημα.

Έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ .

. Ζητάμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

Η σιωπή και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή.

Όποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ζώα, μπορεί να το κάνει ξανά».

