Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 12/1 σε διαμέρισμα επί της οδού Κισσάμου στο Ίλιον, η οποία όμως τεθηκε πλέον υπό έλεγχο.
Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα κλιμακοφόρο.
Δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους.
