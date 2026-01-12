Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 12/1 σε διαμέρισμα επί της οδού Κισσάμου στο Ίλιον, η οποία όμως τεθηκε πλέον υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα κλιμακοφόρο.

Δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους.

