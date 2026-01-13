Βριλήσσια: Συνελήφθη 49χρονος καταζητούμενος για παιδική πορνογραφία – Εντοπίστηκαν 176 αρχεία με ανήλικα

Στη σύλληψη ενός 49χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ΄ εξακολούθηση, προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Δευτέρας, 12/1, στα Βριλήσσια, μετά από πολυήμερη έρευνα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, κατά τα έτη 2019 έως 2021, ο 49χρονος, χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε πρόσφορα για διαμοιρασμό τουλάχιστον 176 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα 12 έτη.

Επιπροσθέτως, είχε αποθηκεύσει σε ηλεκτρονικά ψηφιακά μέσα δεκάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα 12 έτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

