13.01.2026 20:49

«Δεν είστε και ο Πάπας της Ρώμης»: Επεισόδιο μεταξύ του Μαρκόπουλου και αγρότη

Αποχώρησε από εκπομπή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος μετά από έντονο διάλογο που είχε με αγρότη

Ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Λιβαδειάς Λουκάς Βούλγαρης αντέδρασε, όταν ο βουλευτής, -επειδή δεν είχε εικόνα- ρώτησε αν είναι πυροσβέστης. «Αρκετά τα ρουφιανάκια σας. Αρκετά σας ανεχτήκαμε», είπε χαρακτηριστικά. 

«Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου;» είπε ο Μαρκόπουλος εκνευρισμένος.

«Βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου είστε, δεν είστε ο Πάπας της Ρώμης», απάντησε  ο Λουκάς Βούλγαρης, με τον Μαρκόπουλο να αποχωρεί μετά από λίγο από την εκπομπή. 

