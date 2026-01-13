«Δεν είστε και ο Πάπας της Ρώμης»: Επεισόδιο μεταξύ του Μαρκόπουλου και αγρότη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αποχώρησε από εκπομπή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος μετά από έντονο διάλογο που είχε με αγρότη.
Ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Λιβαδειάς Λουκάς Βούλγαρης αντέδρασε, όταν ο βουλευτής, -επειδή δεν είχε εικόνα- ρώτησε αν είναι πυροσβέστης. «Αρκετά τα ρουφιανάκια σας. Αρκετά σας ανεχτήκαμε», είπε χαρακτηριστικά.
«Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου;» είπε ο Μαρκόπουλος εκνευρισμένος.
«Βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου είστε, δεν είστε ο Πάπας της Ρώμης», απάντησε ο Λουκάς Βούλγαρης, με τον Μαρκόπουλο να αποχωρεί μετά από λίγο από την εκπομπή.
