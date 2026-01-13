Κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας – Τα επόμενα βήματα

Πρόταση να πραγματοποιηθεί διαδήλωση στην Αθήνα με τρακτέρ θα καταθέσει το μπλόκο της Νίκαιας στην πανελλαδική σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά Καρδίτσας.

«Συνεδρίασε σήμερα στον Πλατύκαμπο ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

Αποβάλλονται οι αγρότες που συνάντησε ο Μητσοτάκης

Ο ίδιος επεσήμανε ότι θα καταθέσουν πρόταση ο Πρωθυπουργός να συναντήσει δύο επιτροπές. «Αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας»,

Την ίδια ώρα, το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε την αποβολή των αγροτών που συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό.