20.01.2026 15:49

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες λόγω μέθης – Συνελήφθη 16χρονος και ο πατέρας του

Στη σύλληψη ενός 16χρονου και του πατέρα του προχώρησαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα, μετά από περιστατικό μέθης δύο ανήλικων κοριτσιών. 

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 18/1, όταν, μετά από κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αστυνομικοί εντόπισαν σε πλατεία της πόλης δύο ανήλικες σε εμφανή κατάσταση μέθης

Οι ανήλικες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Είχαν προμηθευτεί αλκοόλ από τον 16χρονο

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι τα δύο κορίτσια είχαν καταναλώσει αλκοολούχο ποτό, το οποίο είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον 16χρονο συλληφθέντα

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του 16χρονου, με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

