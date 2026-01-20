Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο με πιστόλι

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου προσήχθη 14χρονος μαθητής που εμφανίστηκε στο σχολείο του με πιστόλι.

Συμμαθητές του ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν στην αστυνομία.

Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις συνελήφθη ο πατέρας του.

