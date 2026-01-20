search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 17:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 16:49

Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο με πιστόλι

20.01.2026 16:49
PERIPOLIKO

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου προσήχθη 14χρονος μαθητής που εμφανίστηκε στο σχολείο του με πιστόλι. 

Συμμαθητές του ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν στην αστυνομία.

Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις συνελήφθη ο πατέρας του.

Διαβάστε επίσης

Κλειστά αύριο τα σχολεία στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας, μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης – «Code red» σε 5 περιφέρειες

Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα: Συνεχίζεται το θρίλερ για 13η ημέρα – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

«Ντρίμπλα» Ψαρόπουλου για Καρυστιανού: Θα κρατήσω για μένα το αν με ενοχλεί η δημιουργία κόμματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
james-webb
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Λύθηκε το μυστήριο των «μικρών κόκκινων κουκκίδων» του σύμπαντος

androulakias-345345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 27-29 Μαρτίου: Προσκλητήριο Ανδρουλάκη για διεύρυνση και τραπέζια διαλόγου με προοδευτικά κόμματα – Τι είπε για Καρυστιανού

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

MAGA
ΚΟΣΜΟΣ

MAGA όπως… Make America Go Away: Ξεπούλησε το κόκκινο καπελάκι που χλευάζει το σλόγκαν του Τραμπ

nosokomeio_0807_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην εντατική του «Αγλαΐα Κυριακού» 14χρονο παιδί με γρίπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 17:54
james-webb
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Λύθηκε το μυστήριο των «μικρών κόκκινων κουκκίδων» του σύμπαντος

androulakias-345345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 27-29 Μαρτίου: Προσκλητήριο Ανδρουλάκη για διεύρυνση και τραπέζια διαλόγου με προοδευτικά κόμματα – Τι είπε για Καρυστιανού

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

1 / 3