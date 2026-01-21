search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.01.2026 08:11

Φωτιά σε σπίτι σε χωριό του Ηρακλείου – Δεν υπήρξε τραυματισμός, προκλήθηκαν υλικές ζημιές

21.01.2026 08:11
PYROSBESTIKI NEW

Την κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε χωριό στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το patris, όλα έγιναν λίγο μετά τη 1:00 σε σπίτι στο Τεφέλι, από το οποίο άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να καλέσουν την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες και έπειτα από λίγες ώρες κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός -Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Από την φωτιά δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο οι φλόγες προκάλεσαν αρκετές υλικές ζημιές.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

