Νάξος: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στην Πορτάρα

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας στη Νάξο, γεγονός που προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cyclades24.gr, πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να διέμενε μόνιμα στη Νάξο.

To άψυχο σώμα το εντόπισε περαστικός να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση του πτώματος, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, το οποίο κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν το πτώμα.

Τα αίτια του θανάτου του και η επίσημη ταυτοποίηση, αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας νεκροψίας – νεκροτομής.

