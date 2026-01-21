Αγροτικό: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τους δρόμους, στο τραπέζι η κάθοδος στην Αθήνα

Μετά από 52 μέρες κινητοποιήσεων και μπλόκων στις βασικές οδικές αρτηρίες της χώρας και αφού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου, οι αγρότες αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τους δρόμους, διαμηνύοντας όμως ότι παραμένουν σε κλίμα διαμαρτυρίας και διεκδικήσεων. Η πεποίθηση ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με “νέα πείρα” και διάφορες μορφές “ανυποχώρητα” αναδείχθηκε από τις χθεσινές συνελεύσεις των αγροτών.

Οι αγρότες προχωρούν σε αποφάσεις για τα επόμενα βήματά τους, με γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα, όπου ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό. Ο αγώνας θα συνεχιστεί λένε, ωστόσο, οι κινητοποιήσεις δεν αποκλείεται να πάρουν άλλη μορφή, καθώς ήδη, σε πολλά μπλόκα η αποχώρηση των τρακτέρ ξεκίνησε.

Νίκαια

Οι αγρότες του πανίσχυρου μπλόκου Νίκαιας μετά τη σύσκεψή τους στο Πολιτιστικό Κέντρο Λάρισας, αποφάσισαν συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Λάρισα την προσεχή Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, μετά το συλλαλητήριο αποχωρούν από το μπλόκο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα κάνουν ανασύνταξη των δυνάμεων τους.

Μετά από περίπου 15 μέρες θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να τεθεί και το συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Καρδίτσα Ε65

Ίδια απόφαση ελήφθη και στη χθεσινη (20/1) συνέλευση στο μπλόκο του E65 της Καρδίτσας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, αφού πρώτα έγινε αποτίμηση του αγώνα, καθώς και ενημέρωση για τη συνάντηση που είχε χθες (19/1) αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η ημερομηνία αναχώρησης θα αποφασιστεί στην αυριανή (21/1) σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 μ. στο Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, μετά από ψηφοφορία 60 εκπροσώπων από τα χωριά του νομού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, η αποχώρηση των τρακτέρ θα έχει ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλλας ξεκαθάρισε πως ο αγώνας θα συνεχιστεί με άλλη μορφή αγώνα. Προανήγγειλε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα το προσεχές διάστημα και αφού προηγηθεί πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο κ. Τζέλλας αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λέγοντας τα εξής:

«Σίγουρα δεν έμεινε κανένας αγρότης ευχαριστημένος από όλα αυτά. Βέβαια, ό,τι κερδίσαμε και ό,τι θα κερδίσουμε από εδώ και πέρα, γνωρίζουμε πολύ καλά, ειδικά εδώ στο μπλόκο το δικό μας, ότι είναι αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, 52 μέρες στο μπλόκο.

Σήμερα, θα ενημερωθούν τα χωριά και στις 12 το μεσημέρι θα πάρουμε απόφαση για το πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα.

Ο αγώνας δεν σταματάει από τη στιγμή που υπάρχουν άλυτα προβλήματα και αφορούν τη ζωή μας και την επιβίωσή μας. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Τον τρόπο με τον οποίο θα τον συνεχίσουμε, θα τον αποφασίσουμε το μεσημέρι.

Η πρόταση η δική μας είναι να αποχωρήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα μπλόκα της Πανελλαδικής, γιατί η ενότητα που καταφέραμε αυτές τις 52 μέρες —και παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να διασπάσει τον αγώνα και να διαβάλλει την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η απόφαση θα είναι: αν φύγουν όλοι οι άλλοι, θα φύγουμε και εμείς.

Και βέβαια, να γίνει συλλαλητήριο το επόμενο διάστημα, οργανωμένα μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην Αθήνα.

Για να συμμετέχουμε εμείς με τρακτέρ και με τα πόδια, αλλά συγχρόνως να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα μας σε αυτό τον αγώνα, τα σωματεία, τους φορείς που στήριζαν όλο αυτό το διάστημα τον αγώνα μας.

Και γι’ αυτό το λόγο προτείναμε να γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο, αγροτικό συλλαλητήριο με αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά συγχρόνως και με τον κόσμο της Αθήνας, στο Σύνταγμα».

Βοιωτία

Περίπου δύο ώρες κράτησε η γενική συνέλευση των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας και αποφάσισαν μετά από ενάμιση μήνα να αποχωρήσουν. Θα πάρουν τα τρακτέρ όπως είπαν την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Μετά από 48 ημέρες οι αγρότες από το μπλόκο του Δερβενίου αποχωρούν και επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Πύργος

Απόφαση για αποχώρηση από το μπλόκο έλαβαν οι αγρότες στον κόμβο του Πύργου, με τα τρακτέρ να αναχωρούν αύριο από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αποχώρησης εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μια συμβολική μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Πύργου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και συνέχισης του αγώνα τους.

Σιάτιστα

Συντονισμένα θα αποχωρήσουν από το μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας αγρότες και κτηνοτρόφοι στον κόμβο της Σιάτιστας, το πρωί της Πέμπτης (22/01). Θα συνεχίσουν, ωστόσο, τις κινητοποιήσεις τους με μηχανοκίνητες πορείες στις περιοχές όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλά και μελισσοκόμοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία: από την Καστοριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Πτολεμαΐδα, την περιοχή της Εορδαίας και το Βόιο.

Οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Στο μπλόκο της Σιάτιστας πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις και γενικές συνελεύσεις, ώστε οι αποφάσεις που ελήφθησαν να είναι σε συμφωνία με το σύνολο των συμμετεχόντων, οι οποίοι για περισσότερες από 50 ημέρες βρέθηκαν και κράτησαν το μπλόκο όρθιο.

Όπως τονίζεται, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα σε συνάρτηση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, για τις κινήσεις και τις μορφές κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής.

Διαβάστε επίσης:

120 κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο λόγω ισχυρών ανέμων

«Κόκκινος» συναγερμός για την κακοκαιρία: Πού και πότε θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού – Κλειστά σχολεία, προβλήματα στα λιμάνια

Η κακοκαιρία «κλείνει» και το Δημόσιο – «Πράσινο φως» για τηλεργασία την Τετάρτη