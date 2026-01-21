Έκκληση Δούκα στους δημότες της Αθήνας λόγω κακοκαιρίας: Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις

Την προσοχή των πολιτών λόγω της κακοκαιρίας εφιστά με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίψν.

Ο Χάρης Δούκας ζητά από τους δημότες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ενώ ενημερώνει ότι όλες οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η ανάρτηση Δούκα

«Μεγάλη προσοχή σήμερα. Περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις ειδικά τις μεσημεριανές ώρες.

Σας ζητώ να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά.

Όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα. Ενεργοποιούμε το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα οι ομάδες Street Work συνεχίζουν να επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης.

Για τη φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία, τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334), ενώ παραμένει ανοιχτή και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

Για κάθε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε όλο το 24ωρο με τον Δήμο Αθηναίων στο 1595, στο 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Είμαστε εδώ για την πόλη και τους ανθρώπους της».

