Κακοκαιρία σε εξέλιξη: Κόκκινος συναγερμός για ακραία φαινόμενα σε 5 περιοχές – Στο επίκεντρο η Αττική το μεσημέρι

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μεγάλο μέρος της χώρας λόγω της κακοκαιρίας που κορυφώνεται σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και θα έχει διάρκεια περίπου 48 ωρών. Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες μεγάλης έντασης, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης που θα εκδηλωθεί την Τετάρτη κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (ακραία) βάσει του δείκτη επικινδυνότητας RPI, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσα στην ημέρα

Τα προγνωστικά στοιχεία του ΜΕΤΕΟ δείχνουν ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά. Από το μεσημέρι αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες και στις Κυκλάδες.

Στην Αττική και ειδικότερα στην Αθήνα προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα ενταθούν σημαντικά, με ισχυρές καταιγίδες και πολύ μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές.

Χιονοπτώσεις, μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις άνεμοι

Το ΜΕΤΕΟ / ΕΑΑ επισημαίνει ότι η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα, χιόνια αναμένεται να πέσουν ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και πρόσκαιρα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού αναμένεται να δεχτούν η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια καθώς και περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Θεσσαλίας, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν κυρίως στα δυτικά και νότια.

Μηνύματα 112 σε Πελοπόννησο – Σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων

Λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων, μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους της Αργολίδας και της Κορινθίας, αλλά και της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Πάνω από 120 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σημαντικές είναι ήδη οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει δεχθεί συνολικά 120 κλήσεις, με τα περισσότερα περιστατικά να αφορούν πτώσεις και κοπές δέντρων, καθώς και απομακρύνσεις επικίνδυνων αντικειμένων, κυρίως στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 το βράδυ προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Παράλληλα, έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα από την ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ΜΕ:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

